不是最會吼警察？黃國昌致敬「那盞燈」反被嘲：沒當演員真可惜

台北地檢署去年12月26日偵結起訴前台北市長柯文哲，案件移交給北院準備召開接押庭，晚間台北地院外有約數十名支持者到場，民眾黨立委黃國昌（中）為了讓支持者進入法院排隊旁聽開庭，幾度和員警爆發推擠衝突。（資料照）

2025/06/16 11:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌趁昨天（15日）警察節，發文「致敬」波麗士大人，不料招致網友反感，留言「亂刪預算還要蹭」，更有網友翻出去年（2024年）底，黃國昌在台北地院外狂吼警察事件，嘲諷稱「是不是忘記你之前怎麼吼警察的？」「原來在北檢前聚集跟對警察咆哮也是尊重警察。」

黃國昌在臉書以標題「總是亮著的那盞燈：向英雄致敬」為文指出，「常常讀到這樣的新聞：波麗士大人化身技師換燈泡，讓汽車大燈壞掉、卡在路上的民眾可以安全回家； 失智說不出自己住在哪裡的長輩，警察靠著藥袋上的名字，安全送長者返家。」

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黃國昌說：「還有更多如、尋找逃家的孩子、安撫意欲輕生的人，打詐防騙等等大事小事……他們的身影，穿梭在平常的日子裡、暗夜的環境中，以責任守護人民生活的秩序與安全。向波麗士大人致敬，警察節快樂！」

黃國昌還稱，今年民眾黨團推動、並三讀通過的「警察人員人事條例」修正案，提高了警消退休所得替代率上調到最高80%。

在該文留言區，不少網友仍記得去年黃國昌狂吼、霸凌警察的畫面，有人留言：「可笑，你當初怎麼在北檢外面嗆警察的」，「在北檢前違法抗議，有想到警察的辛苦嗎？真的很噁心!」「您少在法院前面發動抗爭減少他們無謂的勤務比較實在。」還有網友號召「把上次黃國昌凶警察的影片給他拿出來。」

另有多數網友留言：「左手致敬，右手砍預算。」「果然是雙標偽君子」「預算都讓你一個人砍光光了，警察才沒有保障。」「再被你搞下去，警察就變公安了啦，噁心。」「沒當演員真的可惜」，「你向五星旗致敬！」「假惺惺發廢文。」

台北地檢署去年12月26日偵結起訴前台北市長柯文哲，案件移交給北院準備召開接押庭，晚間台北地院外有約數十名支持者到場，民眾黨立委黃國昌（中）為了讓支持者進入法院排隊旁聽開庭，幾度和員警爆發推擠衝突。（資料照）

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