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    「密接支援」首站花蓮拔傅起兵 民進黨號召「草船借箭」

    張志豪今天一早偕花蓮縣議員林則葹在仁里立體停車場前站路口，並將於下午4時在林則葹服務處（吉安鄉慶豐村中山路三段154號）舉辦客廳會。（圖取自張志豪Threads）

    張志豪今天一早偕花蓮縣議員林則葹在仁里立體停車場前站路口，並將於下午4時在林則葹服務處（吉安鄉慶豐村中山路三段154號）舉辦客廳會。（圖取自張志豪Threads）

    2025/06/16 10:14

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免將進入第三階段投票熱戰，民進黨秘書長林右昌下令黨公職本週空陸戰齊發，「密接支援」第一站也從花蓮出發，持續劍指立法院國民黨團總召傅崐萁。組織部主任張志豪今偕在地議員站路口、客廳會，行程滿檔，並邀請民眾「草船借箭」、回收「帝王級」宣傳大扇子。

    張志豪今天一早偕花蓮縣議員林則葹在仁里立體停車場前站路口，並將於下午4時在林則葹服務處（吉安鄉慶豐村中山路三段154號）舉辦客廳會；隨後，傍晚5時，張志豪將與花蓮縣議員張美慧在花蓮市中山路商校街口（康是美前方）站路口，他也歡迎民眾帶扇子到現場資源回收。

    民進黨也響應「微光花蓮拔傅行動」發動的「草船借箭」行動，邀請民眾將不想要的「帝王級」宣傳大扇子回收再利用，拆除扇面的宣傳紙後，將扇骨架交到微光罷免總部及各回收據點，包含民進黨花蓮縣黨部、立委沈伯洋服務處及民進黨議員、代表服務處等。

    張志豪今天一早偕花蓮縣議員林則葹在仁里立體停車場前站路口，並將於下午4時在林則葹服務處（吉安鄉慶豐村中山路三段154號）舉辦客廳會。（圖取自張志豪Threads）

    張志豪今天一早偕花蓮縣議員林則葹在仁里立體停車場前站路口，並將於下午4時在林則葹服務處（吉安鄉慶豐村中山路三段154號）舉辦客廳會。（圖取自張志豪Threads）

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