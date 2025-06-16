被酸「很閒忙罷免」 山除薇害：用同意票回應王鴻薇傲慢態度

「罷免團體」山除薇害志工站街頭。（罷免團體「山除薇害」提供）

2025/06/16 10:03

〔記者何玉華／台北報導〕罷免團體衝刺第三階段投票，志工們利用有空的時間站街頭宣講，國民黨立委王鴻薇卻在掃街遇到民眾反映「罷團常常過來」時表示，「罷團很閒忙罷免」；罷免王鴻薇的「山除薇害」表示，王鴻薇用這種嘲諷的方式狠酸罷團，完全是錯估情勢，志工們會努力用同意罷免票回應她傲慢的態度。

王鴻薇日前在臉書貼文，指週末接連到南京市場、龍城市場、武昌市場懇託，都受到很大的迴響，很多人給她鼓勵，也有人說他們早該來了，因為罷團常常過來。她只能老實地答覆，「我們都在立法院忙開會，罷團很閒忙罷免。」

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山除薇害發言人Eric說，團隊志工每個人都是在照顧家庭及工作閒暇之餘，來為罷免行動付出一份心力。王鴻薇面臨被罷免不虛心檢討、向選民說明疑慮，用這種嘲諷的方式狠酸罷團完全是錯估情勢。

Eric說，志工週日頂著高溫在路口舉牌，即便中暑曬傷，還是會堅守加入罷團的初衷：罷免不適任的親共立委，努力向選民說明王鴻薇親共的立場，並用同意罷免票回應她傲慢的態度。

「罷免團體」山除薇害利用週日由立委陳培瑜陪掃南京市場。（罷免團體「山除薇害」提供）

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