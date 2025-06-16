新北議員批用公務車混黨務 侯友宜：不要雙重標準

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，會前針對時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 10:05

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免國民黨籍立委案陸續傳出確認進入第三階段投票的消息，新北市長侯友宜日前於淡水區合體為藍委洪孟楷站台，市議員鄭宇恩質疑侯友宜公務行程混入黨務，用行政資源替洪孟楷作秀，今（16）日再貼出採購單表示當日車輛就是租賃公務車。侯友宜受訪反擊表示，請問總統賴清德、行政院長卓榮泰參加民進黨中常會、下鄉宣講用什麼車？

侯友宜說，「不用造謠，也不用雙標」，他要請問賴清德參加民進黨中常會時是搭什麼車？卓榮泰下鄉宣講時又是用什麼車？不要雙重標準，尤其他4月就已排定要去看淡北道路工程、參加南瓜節，一切按規定來走。

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鄭宇恩指出，侯友宜跑反罷行程的車輛就是市府秘書處在2024年6月，以112萬8000元從去年7月租賃到今年6月底的「租賃公務車」；國民黨、民眾黨日前批評監察院濫用公務車、質疑主計總處長陳淑姿搭公務車去政策宣講時，都說人民不會同意部會首長用行政資源參加政黨活動，事後陳淑姿已經澄清是搭捷運去，試問侯友宜，市民是否有同意他用公務車參加反罷活動？

鄭宇恩批評，市長用公務資源參與反罷活動，「這就是行政不中立的最明確寫照。你們把公務車當選舉工具，這些行為市民會看在眼裡」。

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