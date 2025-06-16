為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北議員批用公務車混黨務 侯友宜：不要雙重標準

    新北市長侯友宜今日赴議會備詢，會前針對時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴議會備詢，會前針對時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

    2025/06/16 10:05

    〔記者黃子暘／新北報導〕罷免國民黨籍立委案陸續傳出確認進入第三階段投票的消息，新北市長侯友宜日前於淡水區合體為藍委洪孟楷站台，市議員鄭宇恩質疑侯友宜公務行程混入黨務，用行政資源替洪孟楷作秀，今（16）日再貼出採購單表示當日車輛就是租賃公務車。侯友宜受訪反擊表示，請問總統賴清德、行政院長卓榮泰參加民進黨中常會、下鄉宣講用什麼車？

    侯友宜說，「不用造謠，也不用雙標」，他要請問賴清德參加民進黨中常會時是搭什麼車？卓榮泰下鄉宣講時又是用什麼車？不要雙重標準，尤其他4月就已排定要去看淡北道路工程、參加南瓜節，一切按規定來走。

    鄭宇恩指出，侯友宜跑反罷行程的車輛就是市府秘書處在2024年6月，以112萬8000元從去年7月租賃到今年6月底的「租賃公務車」；國民黨、民眾黨日前批評監察院濫用公務車、質疑主計總處長陳淑姿搭公務車去政策宣講時，都說人民不會同意部會首長用行政資源參加政黨活動，事後陳淑姿已經澄清是搭捷運去，試問侯友宜，市民是否有同意他用公務車參加反罷活動？

    鄭宇恩批評，市長用公務資源參與反罷活動，「這就是行政不中立的最明確寫照。你們把公務車當選舉工具，這些行為市民會看在眼裡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播