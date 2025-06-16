美眾院「國會台灣連線」主席訪台 外交部：彰顯美國會以行動挺台

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）16日起率領民主黨議員團訪台3日。（彭博檔案照）

2025/06/16 09:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）今（16日）起率領民主黨議員團訪台3日。外交部指出，訪團來訪彰顯美國國會持續以具體行動力挺台灣，並展現維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部表示，訪團自今日至18日訪問台灣，成員包括眾議員貝拉、艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）、歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）及所屬幕僚；貝拉為眾院「國會台灣連線」共同主席，在國會長期推動友台法案，堅定支持台灣國際參與、反制中國法律戰，訪團其他成員也積極以具體行動展現對台支持，並於國會發言公開力挺台灣。

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外交部指出，訪團在台期間，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，就台美關係、區域安全、經濟安全與供應鏈韌性等重要議題交換意見。

外交部表示，他們誠摯歡迎訪賓一行來訪，彰顯美國國會持續以具體行動力挺台灣，並展現維護台海和平穩定的堅定決心。

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