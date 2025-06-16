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    高雄雙罷劫公開銷毀連署書 沒碎紙機直接用手撕

    高雄雙罷劫團隊公開「撕毀」連署書的過程。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

    高雄雙罷劫團隊公開「撕毀」連署書的過程。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

    2025/06/16 09:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄罷免民進黨立委黃捷、許智傑的行動宣告失敗，高雄雙罷劫團隊昨（16日）晚間公布一段連署書公開銷毀影片，只見志工逐一將連署書撕毀，丟進黑色垃圾袋，領銜人朱磊強調他們只是民團，就用最原始方處理，並喊話黃捷 「如果妳真的關心我們，就借個碎紙機給我們！」

    高雄罷免民進黨立委黃捷、許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，推動罷免的「高雄雙罷劫」團體13日宣布，罷免黃捷仍差3400份、罷免許智傑也少5700份連署書，連署失敗不送件，目前收集到的連署書將在日後公開銷毀，避免民眾個資外流或被民進黨政府掌握。

    但有簽署連署書的地方媽媽向黃捷陳情，強調雖然對黃捷有不同意見，簽了罷免連署，但擔心個資會被拿去亂用，希望她幫忙討回連署書。黃捷也呼籲雙罷劫團隊「請公開銷毀所有連署書！」並承諾不會保存名單、在未來另作他用。

    對此，高雄雙罷劫團隊昨晚於臉書公布一段連署書銷毀過程，強調他們在最後階段遇到意想不到挑戰，幸獲熱心人士支持，提供臨時據點存放連署書，因該地點屬於企業所有，因此希望他們低調、盡快進行，團隊也理解該企業不想日後被針對。

    高雄雙罷劫領銜人朱磊表示，銷毀的方式有很多，一種是碎紙、一種是火燒、一種是撕，總之處理掉就OK，他們只是一個民團，不是財團，沒辦法倉促間準備好大型銷毀設備 ，就用最原始方處理。他並喊話黃捷「如果妳真的關心我們，就借個碎紙機給我們！」，並怒批「不要罷免妳不成就在說風涼話，妳真的以為罷免不了妳嗎?如果不是妳背後的黑手，妳還能站在這裡說話嗎?妳不要忝不知恥了！」

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