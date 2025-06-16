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    罷免顏寬恒還缺2500份！罷團疾呼「中二尚未過二階安全門檻」

    解顏團隊強調「中二尚未過二階，必得補件」，將持續以收件「2500份」作為目標。（「解顏行動」罷團提供）

    解顏團隊強調「中二尚未過二階，必得補件」，將持續以收件「2500份」作為目標。（「解顏行動」罷團提供）

    2025/06/16 07:02

    〔記者陳建志／台中報導〕罷團「解顏行動」發起罷免台中第2選區立委顏寬恒，雖已經送件，並超過法定門檻3萬278份，不過未達安全門檻，罷團憂心無法順利補件進入三階投票，近日網路傳出「未收到補件公文即為通過二階」，罷團疾呼並非事實，結果以中選會公告為準，強調最近1週又收到約500份連署書，但還差「2500份」，希望還未連署的民眾繼續踴躍連署。

    「解顏行動」罷團5月6日前往台中市選委會送件，總共送出3萬3099份，雖超過法定門檻的3萬278份，不過因未達安全門檻，憂心審核後遭剔除，無法順利完成補件進入三階投票，近日持續衝刺連署，最近1週雖又增加約500份連署書，但還差「2500份」才能達到安全門檻。

    因近日網路傳出「未收到補件公文即為通過二階」的說法，中二解顏團隊疾呼並非事實，強調「中二尚未過二階，必得補件」，團隊已於上週致電台中市選委會，已確定將於6月20日前，由中選會公告二階結果。

    解顏團隊也表示，任何錯誤的消息，都將導致前面的所有努力白費！為確保進入三階投票，團隊將繼續以收件「2500份」作為目標，靜待公告結果，也呼籲所有關心罷免案的民眾，持續邀請戶籍在霧峰、沙鹿、大肚、烏日、龍井的親朋好友簽二階，協助團隊澄清。

    解顏團隊強調「中二尚未過二階，必得補件」，志工仍持續掃街收件。（記者陳建志攝）

    解顏團隊強調「中二尚未過二階，必得補件」，志工仍持續掃街收件。（記者陳建志攝）

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