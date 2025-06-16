美中閱兵大不同 矢板明夫：中國式閱兵意在恐嚇敵人

矢板明夫比對美國與中國「閱兵」目的之不同，強調中國式閱兵意在恐嚇敵人、震懾國內人民，而美國式閱兵是為了保衛美國和自由而犧牲的士兵。（路透）

2025/06/16 08:33

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府14日舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250周年，近7000名軍人、軍車在華府遊行，美國總統川普及各政要也出席閱兵。資深媒體人矢板明夫比對美國與中國「閱兵」目的之不同，強調中國式閱兵意在恐嚇敵人、震懾國內人民，而美國式閱兵是為了保衛美國和自由而犧牲的士兵。

矢板明夫指出，在觀察美國的閱兵之後不禁讓人想起中國的閱兵，自中國國家主席習近平上任以來，中國已經舉辦了多次大閱兵。中媒常報導軍人為了閱兵進行的艱苦訓練，包括控制體重、矯正姿勢，甚至在頸部放置針，確保頭不亂動；每一步的距離和寬度都必須精確到毫米，訓練強度大到一些士兵會中暑等。

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矢板明夫提到，中國閱兵時，習近平會站在敞篷車上檢閱士兵，並問候「同志們好」，然後士兵們齊聲回答「首長好」，習近平再說「同志們辛苦了」，士兵們回應「為人民服務」，這種形式自毛澤東時代以來一直沒變。而相比之下，美國式閱兵顯得輕鬆許多，很多士兵都面帶笑容，隊列也沒有那麼整齊，穿著美國歷史上各時代的軍服則充滿懷舊感。

矢板明夫認為，中國式閱兵強調領袖權威，意在恐嚇敵人和震懾國內人民；而美國式閱兵則是為了紀念那些為保衛美國和自由而犧牲的士兵，目的截然不同。

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