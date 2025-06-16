結束中國行返台 館長：要完成重要任務「阻止大罷免」

館長表示，重要的是兩岸要和平，要交流，不要戰爭。（記者朱沛雄攝）

2025/06/16 00:12

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。他在桃園機場表示，他接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，無論是國民黨還是民眾黨主席黃國昌的邀約，如果有大型活動、有必要性，他一定義不容辭站出來。

館長與他的團隊15日晚間9時40分搭乘華航班機返抵桃園機場，館長在桃機受訪時表示，他回台後先要完成一個重要的任務，就是「阻止這麼愚蠢的大罷免」。館長說，後續的反罷免，無論是國民黨還是民眾黨主席黃國昌的邀約，如果有大型活動、有必要性，他一定義不容辭站出來，這是接下來最重要的事情，之後再計劃前往中國。

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館長表示，希望台灣人民以後的旅遊可以用自己的腳前往中國，用自己的眼去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國，再用耳朵聽聽那邊人民對台灣人感覺怎麼樣，再用自己的鼻子跟嘴巴，嚐盡中國的美食，重要的是兩岸要和平、要交流，我們不要戰爭，台灣人要學聰明，不要讓媒體帶著看風向，這是他此行的目的。

至於會不會擔心回來之後會被民進黨跟青鳥持續攻擊，館長回應說，被民進黨或青鳥持續攻擊是他的榮耀，「台灣不是他們說了算，台灣是台灣人的，不是民進黨的」。

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝）

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台，支持民眾前往機場接機。（記者朱沛雄攝）

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