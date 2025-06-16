狠勁和髒話全回來啦！館長深夜返台就耍狠 怒吼：民進黨是騙子！

館長15日晚間回到台灣。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/16 00:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日在中國展開直播行的「館長」陳之漢，除了各種顛覆其過往反共人設的舔中言行惹議，還有不少網友調侃館長這幾天的直播變得「溫文儒雅」，已然成為其特色的髒話幾乎不見。週日（15日）館長搭機返台，一落地狠勁全回來了，還在機場大廳怒吼「民進黨就是個騙子！」

館長10日展開6天5夜中國直播行，卻因過度吹捧中國人事物引發批評，不只台灣網友，大批中國網友也直呼看不下去。除此之外，此行館長鮮少在鏡頭前飆粗口，「請」、「謝謝」、「對不起」更是掛嘴邊，被酸到中國後像是「換了個人」，館長對此回應稱「這叫做人處事」。

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15日晚間，館長從上海浦東機場順利返抵國門，入境時館長向隨行記者提到有人在他的直播間嗆聲要對他丟東西，「我非常期待，我他X等妳啦青鳥！蛤啦！我等你，我非常期待，他X的！子彈都吃過了，會怕你丟東西？」。粉專「Mr.柯學先生」15日晚間分享這段受訪影片時，忍不住酸館長一下機又回歸本色，在中國被「丟包」的狠勁全部回來。

館長在機場大廳接受媒體聯訪時稱，此行讓他對中國大改觀，「這一趟的心得就是我希望全台灣的人民，可以用你自己的腳前往大陸，用你的眼去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國大陸，用你的耳朵去聽聽看那邊的人民對我們台灣人感覺怎麼樣，再用你的鼻子跟嘴巴嘗盡中國的美食……」，說到這邊，館長火氣突然上來，拉高分貝怒吼「你就會了解，民進黨就是個騙子！」。

館長還說被綠營的人攻擊是他的榮耀，「我不在乎，不然我就不會去了。台灣他說了算啊？台灣是台灣人的！不是民進黨的！」。而館長在說這些話的同時，臉可以看出來非常臭，顯然對網路上近日的批評相當不爽。

網友紛紛表示，「還台灣是台灣人的？在那邊被問是哪國人，屁都不敢放，一回來就裝大尾啊！」、「回來就媽的b，去那邊乖的跟孫子一樣」、「嘿啦，回台灣就可以大聲了啦，在大陸那龜兒子勒」、「好勇喔，民主自由都回來了」、「又開始吠叫啦，怎麼跟幾天前尾巴夾著的樣子，差那麼多啊？」、「真的是臭俗辣，回來就台灣來台灣去，跟汪小菲尬聊時還只敢說『島內』」、「回來才敢幹幹叫，去中國只敢夾懶蛋說話」。

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