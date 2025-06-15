為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣最高公路武嶺宣傳大罷免 遊客：31個都要罷掉

    罷免志工hsuenhsu穿上背心拿出宣傳牌，請遊客幫忙在武嶺亭拍照，這家人中的阿嬤說「大罷免，31個都要過！」。（圖由selinalin7257授權使用）

    罷免志工hsuenhsu穿上背心拿出宣傳牌，請遊客幫忙在武嶺亭拍照，這家人中的阿嬤說「大罷免，31個都要過！」。（圖由selinalin7257授權使用）

    2025/06/15 23:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕大罷免志工無處不在！罷免志工騎上單車上台灣公路最高點合歡山「武嶺」，穿上「台灣出來罷」背心和罷免手舉牌，請遊客幫忙拍下特別的宣傳照，幫忙拍照的這家人比讚，阿嬤還忍不住喊出「大罷免，31個都要過！」。

    網友selinalin7257在網路平台Threads上，貼出罷免志工週日騎單車先到梨山宣傳大罷免，接著騎上合歡山武嶺的圖文、影片，笑稱「台灣出來罷」志工的極限在哪裡？居然宣傳罷免宣傳到梨山、武嶺，運動還不忘宣傳罷免，實在太佩服了。

    該位志工hsuenhsu也留言表示，「台灣出來罷」的背心做好後，相關活動終於不再沒有名字，因此決定帶到台灣公路最高點「武嶺」，希望所有的人都出來罷免。在景點拍其實也怕被嗆，另外也煩惱不知要找誰幫自己拍照，後來先讓一個家庭在武嶺亭前拍照，家庭中的爸爸後來拜託他幫忙他們拍合照，拍完後hsuenhsu回問：「可以也幫我拍照嗎？」，對方答應後，馬上穿起背心擺出宣傳卡，這家人的阿嬤看到後馬上說：「大罷免，31個都要過！」。

    網友大力按讚、留言並分享，有網友說，武嶺是南投縣仁愛鄉和花蓮縣秀林鄉交界，剛好是被罷免的馬文君和傅崐萁的選區；也有很多人感謝這位志工，並留言「公民的力量大」、「大罷免大成功」。此外也有網友敲碗「下次要到台灣第一高山玉山宣傳」。

    「台灣起來罷」志工騎單車上武嶺，宣傳大罷免。（圖由selinalin7257授權使用）

    「台灣起來罷」志工騎單車上武嶺，宣傳大罷免。（圖由selinalin7257授權使用）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播