台灣最高公路武嶺宣傳大罷免 遊客：31個都要罷掉

罷免志工hsuenhsu穿上背心拿出宣傳牌，請遊客幫忙在武嶺亭拍照，這家人中的阿嬤說「大罷免，31個都要過！」。（圖由selinalin7257授權使用）

2025/06/15 23:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大罷免志工無處不在！罷免志工騎上單車上台灣公路最高點合歡山「武嶺」，穿上「台灣出來罷」背心和罷免手舉牌，請遊客幫忙拍下特別的宣傳照，幫忙拍照的這家人比讚，阿嬤還忍不住喊出「大罷免，31個都要過！」。

網友selinalin7257在網路平台Threads上，貼出罷免志工週日騎單車先到梨山宣傳大罷免，接著騎上合歡山武嶺的圖文、影片，笑稱「台灣出來罷」志工的極限在哪裡？居然宣傳罷免宣傳到梨山、武嶺，運動還不忘宣傳罷免，實在太佩服了。

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該位志工hsuenhsu也留言表示，「台灣出來罷」的背心做好後，相關活動終於不再沒有名字，因此決定帶到台灣公路最高點「武嶺」，希望所有的人都出來罷免。在景點拍其實也怕被嗆，另外也煩惱不知要找誰幫自己拍照，後來先讓一個家庭在武嶺亭前拍照，家庭中的爸爸後來拜託他幫忙他們拍合照，拍完後hsuenhsu回問：「可以也幫我拍照嗎？」，對方答應後，馬上穿起背心擺出宣傳卡，這家人的阿嬤看到後馬上說：「大罷免，31個都要過！」。

網友大力按讚、留言並分享，有網友說，武嶺是南投縣仁愛鄉和花蓮縣秀林鄉交界，剛好是被罷免的馬文君和傅崐萁的選區；也有很多人感謝這位志工，並留言「公民的力量大」、「大罷免大成功」。此外也有網友敲碗「下次要到台灣第一高山玉山宣傳」。

「台灣起來罷」志工騎單車上武嶺，宣傳大罷免。（圖由selinalin7257授權使用）

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