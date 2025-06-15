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    罷免搶看板實力懸殊！北市罷團個位數、藍委數十面起跳

    「剷除黑芯」目前取得7處廣告牆面，還有與徐巧芯廣告並存情形。（取自「剷除黑芯」臉書）

    「剷除黑芯」目前取得7處廣告牆面，還有與徐巧芯廣告並存情形。（取自「剷除黑芯」臉書）

    2025/06/15 20:55

    〔記者何玉華／台北報導〕罷免進入第三階段催票，各陣營陸戰、空戰齊發！相較立委們動輒兩位數的看板數量，罷免團體四處募集，其中，罷免徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」週六才開心宣布再取得4面廣告看板，沒想到不到24小時，因廣告商未與屋主簽約，位置被徐巧芯取下，直接以「不同意罷免」覆蓋。雙方的看板比數成為7：63。

    「剷除黑芯」週六宣布「同意罷免」看板再加4，與徐巧芯的看板比數為8：62，不到一天，因為廣告商未與屋主簽約，被徐巧芯後來居上，徐巧芯的廣告商昨天直接上架，以「不同意罷免」覆蓋了「同意罷免」，看板比數此消彼長為7：63。

    其他罷團尋找到的廣告看板數量也有限；罷免王鴻薇的「山除薇害」6月6日在南東京路四段刊登唯一的大型看板，被檢舉後下架，有熱心民眾提供地點重新掛上，發言人Eric表示，目前與王鴻薇的看板比數是3：23，每一塊都是民眾熱心捐贈的位置，還在陸續洽談中。後續也會推進數位看板計畫，同時不忘陸戰，昨天由立委陳培瑜陪同到南京市場掃街。

    罷免李彥秀的「港湖除銹」發言人Jason說，與李彥秀的看板布條是0：51，雖然很積極的找廣告商協助找尋，但有些屋主或看板商不太敢刊登罷團的廣告，還在媒合中。也希望有民眾提供陽台或外牆供掛布條。

    「山除薇害」目前取得3塊看板，都是民眾熱心捐贈。（罷免團體「山除薇害」提供）

    「山除薇害」目前取得3塊看板，都是民眾熱心捐贈。（罷免團體「山除薇害」提供）

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