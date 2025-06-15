館長突喊短期不再赴中 王義川：沒統戰價值了

館長近日前往中國直播旅遊，言行惹議。（圖擷取自YT:館長惡名昭彰）

2025/06/15 22:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢赴中言行惹議，原本自稱和平大使、連日開播還登上YouTube發燒榜，不料昨（14）日卻突然收播，理由是「喉嚨痛沒睡好」，又說短期內恐不再踏足中國。民進黨立委王義川發文酸爆，直言「沒統戰價值了，可憐啊！」

據館長直播所述，他認為自己在中國期間引發不少政壇與名嘴批評，表示「政治就是很貪婪的結構」，不僅綠營有意見，連藍營支持者都在嘴他，短期可能不會再去中國旅遊了。

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對此，王義川在Threads表示，館長離開中國前24小時疑似被要求停播，「對外是說團隊要休息」，並指出館長被中國網友嗆「台獨」，又不敢明講自己是中國人還是台灣人，「館長到底怎麼了？」最後嘲諷館長「收播前無奈的說短期內不會來中國了。沒統戰價值了，可憐啊！」

此外，館長先前曾在行程中高調表示，未來有意組團再訪中國，甚至想邀請王義川與民進黨立委沈伯洋同行。沈伯洋今日表示，「我早就被中共點名為台獨頑固份子，現在邀我去，是想害我被逮捕嗎？」

沈伯洋強調，中共政權與中國人民是兩回事，館長看到的建設與友善人民，不代表可以忽略中共對台的敵意與統戰。他直言，中共可能已將他列入可處死名單，批評這種「邀人去中國」的想法，根本是不熟悉中共侵犯人權與法律體系的人才會說得出口。

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