官方臉書直播高虹安反罷免造勢 竹市府：廠商操作不慎

新竹市府直播涉貪停職要被罷免的市長高虹安的反罷免造勢活動，新竹市雙罷免總部發言人林志潔說這已涉違反行政中立、刑法圖利罪及選罷法等法。（照片取自市議員劉康彥臉書）

2025/06/15 20:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安被罷免確定進入三階投票，高虹安與代理市長邱臣遠為反制罷免，今天在站前廣場舉辦造勢活動，新竹市政府竟以官方臉書粉專直播高虹安反罷免現場狀況，被抓包後才下架停止直播。對此，新竹市雙罷免三階總部發言人林志潔說，此舉已觸犯違反行政中立法及刑法圖利罪與選罷法，相關局處長也應究責，雙罷總部將持續蒐證，也會向相關單位告發。

對此，市府表示，因今日火車站前活動廠商操作不慎，誤將非市府活動直播於市府臉書，市府人員大約在直播開始後不到5分鐘就發現，並由市府人員即時中止及撤除該則貼文。對此深表遺憾與歉意。

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林志潔說，市府此行為已違反行政中立法，因行政中立法規定公務人員在選舉罷免期間，不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為：包括動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾。主持集會、發起遊行或領導連署活動。在大眾傳播媒體具銜或具名廣告。

另也恐涉刑法圖利罪，圖利罪的構成要件有三個核心：必須是公務員或依法執行公務的人，必須是針對其職務上行為，違背相關法令，必須有意圖使特定人（不限親友）取得利益。邱臣遠是公務員，管理新竹市文宣與網頁公告事項，意圖圖利高虹安與鄭正鈐，讓其運用公家資源進行反罷免宣講和活動直播，構成圖利罪甚明。

林志潔也指出，選罷法第50條規定，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。第104-1條中央及地方政府各級機關首長或其代理人、受其指示之人違反第50條規定者，處3年以下有期徒刑。犯前項之罪，經判刑確定者，其所屬機關得就所支之費用，予以追償；二人以上共同犯前項之罪者，應連帶負責。

此舉涉利益衝突迴避法違法，林志潔認為，市府負責的局處首長恐怕難逃這4項違法，雙罷總部會持續蒐證並告發，籲市民罷免貪污圖利，濫用公家資源的高虹安與鄭正鈐。

新竹市府直播涉貪停職要被罷免的市長高虹安的反罷免造勢活動，新竹市雙罷免總部發言人林志潔說這已涉違反行政中立、刑法圖利罪及選罷法等法。（資料照，記者洪美秀翻攝）

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