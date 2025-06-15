黃國昌竹市反罷免 喊守住柯文哲家鄉

民眾黨主席黃國昌出席新竹市站前廣場的反罷免造勢活動，呼籲市民守住柯文哲的家鄉，罷免要投不同意。（記者洪美秀攝）

2025/06/15 20:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨今天下午在新竹市站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」造勢活動，黨主席黃國昌、涉貪停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐都出席。黃國昌透露，端午節曾拜訪前主席柯文哲母親何瑞英，透露柯媽身體不好，更掛念關在土城看守所的柯文哲，稱這次大罷免就是民進黨發起的政治鬥爭，籲市民守住柯文哲的家鄉，要出門投下不同意票。

黃國昌說，他不會用大罷免形容這場政治鬥爭，這是民進黨發動的大威權，由賴清德所發動的大獨裁，目的只有一個，就是所有的權力必須要民進黨掌握。但民進黨重新掌控市府，到底要帶給市民什麼樣的未來？且明明是民進黨發動的鬥爭奪權，賴清德卻沒有擔當，還在扭捏作態、欺騙，用所謂公民團體來包裝，昨天在竹市成立的新竹雙罷總部，不就設在民進黨新竹市黨部媽？

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他又說，過去民進黨在野時，承諾台灣人民，要健全地方自治，要修正財劃法，沒想到民進黨掌權後，手中只想緊緊握著權利和稅收，聽話跪在面前的給錢，不聽話不配合的連地方補助款都可以苛扣。短短一年多來，在野黨修了財劃法、吹哨者保護法、棄保潛逃罪和不法關說罪，也讓辛苦的警消同仁，在退休的時候享有基本保障，也通過軍人加薪的法案，這一切民進黨政府反對嗎？

黃國昌稱，這一年多，民進黨散播的只有仇恨，只有對立，只有衝突，而民進黨立院總召柯建銘心中只有大罷免、大成功，目的就是立法院長要換成柯建銘，因此絕對不能讓柯建銘得逞，此刻正是「no liar、no lie」的時刻，台灣不需要容忍賴清德這樣的騙子，拒絕民進黨的欺騙和謊言，新竹市民勇敢站出來，攜手一起守護美麗幸福的城市，讓改變成真，讓改變繼續發生，籲支持者投票日站出來，向民進黨、賴清德say no。

民眾黨主席黃國昌出席新竹市站前廣場的反罷免造勢活動，呼籲市民守住柯文哲的家鄉，罷免要投不同意。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席黃國昌出席新竹市站前廣場的反罷免造勢活動，呼籲市民守住柯文哲的家鄉，罷免要投不同意。（記者洪美秀攝）

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