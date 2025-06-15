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    首頁　>　政治

    新竹反雙罷免 黃國昌、高虹安、鄭正鈐合體

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，與停職中要被罷免的高虹安及國民黨立委鄭正鈐合體同台，籲市民要出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，與停職中要被罷免的高虹安及國民黨立委鄭正鈐合體同台，籲市民要出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

    2025/06/15 20:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全台唯一立委、市長雙罷縣市，民眾黨新竹黨部今天在新竹火車站站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」造勢活動，黨主席黃國昌、涉貪停職中的市長高虹安和國民黨立委鄭正鈐合體反罷免，籲守住柯文哲的家鄉，新竹要安定，罷免要投不。

    高虹安上台時，不少里長也跟著上台，她細數2年多來市府團隊還債45億元，兌現竹市國中國小班班有大屏，啟動校舍增建、增班，讓敬老卡變全台最好用的敬老卡。並說，這次由民進黨發起的市長罷免案，完全是政治算計，讓社會造成很多仇恨對立，市民擔心罷免通過，市政會中斷，

    並提到，很多人不知道，市長一旦被罷免，民進黨可以指派人選，這個人選不是用選票選出來的，市民得被迫接受。籲支持者，一定要站出來投下不同意罷免，不要觀望、不要沈默、不表態，並提到一旦民進黨要指派人選，2026年又要再次面臨地方大選，等於竹市1年要面臨2次全面換人的混亂。最後她也拜託市民一定要出門投不同意罷免。

    黃國昌也說，竹市是柯文哲的家鄉，民進黨發動仇恨罷免就是大獨裁，請市民一定要守住柯文哲的家鄉，向賴清德政府說不，也要出門投下不同意票。

    國民黨立委鄭正鈐與多位黨籍市議員也出席，鄭正鈐用3點向台下支持者說明，為守住新竹建設，不要讓民進黨立院總召柯建銘掌控立法院，更要擋下賴清德的獨裁。危機時刻不能沈默，這一戰一定要站出來，保住新竹與全台灣的尊嚴與未來。

    鄭正鈐強調，竹市發展的建設經費，不容翻案！民進黨不惜發動大罷免，想靠政治鬥爭重掌國會，目前反罷免的人遠高於支持罷免，但在野陣營投票率偏低，拜託大家站出來，投不同意票，不投票會讓民進黨得逞。

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，與停職中要被罷免的高虹安及國民黨立委鄭正鈐合體同台，籲市民要出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，與停職中要被罷免的高虹安及國民黨立委鄭正鈐合體同台，籲市民要出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，吸引不少支持者前往支持。（記者洪美秀攝）

    新竹反雙罷免，民眾黨主席黃國昌出席新竹市的安定新竹造勢活動，吸引不少支持者前往支持。（記者洪美秀攝）

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