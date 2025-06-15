竹市府濫用公家資源直播民眾黨反罷宣講 林志潔曝至少觸犯這4法！

新竹市政府被抓包用官方臉書直播民眾黨反罷免宣講活動。（圖翻攝自臉書）

2025/06/15 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）確定進入第三階段，民眾黨今天到到新竹舉辦反罷免宣講活動，不料新竹市政府竟然被抓包用官方臉書直播白營反罷宣講，遭大批網友砲轟。對此，竹市雙罷總部發言人林志潔跳出來直指竹市政府已觸犯至少4法，涵蓋蓋行政與刑事責任，「請大家站出來罷免這樣貪污圖利，濫用公家資源的首長和立委！」

林志潔今晚針對新竹市政府使用官方臉書直播民眾黨反罷宣講一事發文，「邱臣遠代理市長和相關局處首長，此刻正讓因貪污受停職的高虹安市長，以及通過二階罷免連署的鄭正鈐委員，運用公家資源，在市政府官網上，直播反罷免的活動和宣講。此舉已觸犯至少4法。」

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「第一，《行政中立法》違法，行政中立法規定公務人員在選舉罷免期間，不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事『動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動』、『辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾』、『主持集會、發起遊行或領導連署活動』、『在大眾傳播媒體具銜或具名廣告』等政治活動或行為。」

「第二，《刑法》圖利罪違法，圖利罪的構成要件有3個核心：必須是公務員或依法執行公務的人、必須是針對其職務上行為違背相關法令、必須有意圖使特定人（不限親友）取得利益。邱代理市長為公務員，管理新竹市文宣與網頁公告事項，意圖圖利高虹安與鄭正鈐，讓其運用公家資源進行反罷免宣講和活動直播，構成圖利罪甚明。」

「第三，《選罷法》違法，第50條規定中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動；第104-1條寫明中央及地方政府各級機關首長或其代理人、受其指示之人違反第50條規定者，處3年以下有期徒刑。犯前項之罪，經判刑確定者，其所屬機關得就所支之費用，予以追償；2人以上共同犯前項之罪者，應連帶負責。」

「第四，《利益衝突迴避法》違法，第12條規定公職人員不得假借職務上權力，圖自己或關係人不法利益。」

林志潔最後直言，「邱代理市長與負責的局處首長恐怕難逃這4項違法，其中涵蓋行政與刑事責任，請大家持續蒐證，之後將進行告發。請大家站出來罷免這樣貪污圖利，濫用公家資源的首長和立委！」

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