稱「政府叫我不要回來」 陳揮文痛斥館長腦補：頗有柯文哲之風

館長近日前往中國上海旅行。（擷取自館長YT）

2025/06/15 19:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期訪中，並大讚當地的設施而引發話題，陸委會副主委梁文傑日前建議，館長要在中國長住，多看多了解。不過，館長卻表示，「我們政府叫我不要回來了。」讓媒體人陳揮文痛批，館長在瞎掰鬼扯，「頗有柯文哲、黃國昌之風。」

針對館長近期的訪中行程，梁文傑12日在記者會上表示，「我其實建議館長，可以在那邊久住，多看看多了解，就知道人家真正的生活是什麼樣態。」但館長聽聞後竟不滿開嗆，「我是台灣人，台灣是你家也是我家，有什麼權力叫我不要回來？」

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陳揮文今（15）日於臉書粉專提到，建議館長住這句話，陸委會副主委壓根不應該說，「梁文傑不是評論員或名嘴，副主委兼行政院大陸委員會發言人，一言一行，必須謹慎。」

同時，陳揮文也批評，「我們政府叫我不要回來了」，這是館長自己腦補，「頗有柯文哲、黃國昌之風，瞎掰鬼扯加油添醋。」認為久住不等於不要回來，「館長演很大，而且演技不怎樣。」

最後，陳揮文指出，「2014年，柯文哲嘲笑大陸；2025年，館長在上海耍寶」，更直言，「館長阿，你罵民進黨有病，其實，當年看不起大陸的，就是你吹噓崇拜的柯文哲。」

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