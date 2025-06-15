為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    館長直播草草收尾回台 學者：「叩拜之旅」宣傳效果差

    網紅「館長」陳之漢前往上海直播，身穿明朝古裝享用晚餐，遭網友大酸是扮演公公。（翻攝直播）

    網紅「館長」陳之漢前往上海直播，身穿明朝古裝享用晚餐，遭網友大酸是扮演公公。（翻攝直播）

    2025/06/15 18:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢前往上海直播，15日將結束6天5夜行程返台。他今天於下塌飯店受訪表示，全程直播帶給觀眾真實樣貌，很可惜還是很多人誤以為「這是一場戲」。他更說，真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢；學者分析，館長的「叩拜之旅」宣傳效果差，把不同政治光譜的人都得罪了，中國小粉紅都不買帳。

    陳之漢稱，自己真的沒有拿半毛錢，「我都花我自己的錢」，這一趟全為自費行程，所以回去還是要檢視一下，直播網路流量帶來的效益究竟怎樣。

    陳之漢說，外界對他這次到訪有很多不同意見，回台灣後要先面對一場硬戰，或許回台後，健身房事業會大受影響，生意被抵制到倒閉，這樣的話恐怕沒有錢再訪中國。

    成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，館長一路吹捧中國，從中國很民主自由，網路不用翻牆只是要用VPN，到稱讚廁所有門、垃圾桶、送餐機器人，館長這些所見所聞，很多連上海人都不買帳的，也遭網友嘲諷、撻伐。

    洪敬富指出，館長自詡「和平大使」，參訪上海很多地方，不斷誇讚中國現代化、高科技發展，其實是有反效果的。台灣民眾並不認同直播極盡羞辱台灣的方式，甚至把九二一地震的傷痛都拿出來，引發台灣人反感。

    「在中國舔共賣流量！」洪敬富批評，館長的和平之旅，就是「叩拜之旅」，對中國集權統治叩拜，但實際未達到和平效果。台灣人更加了解館長這個人，按照中國說法是「精緻的利己主義」，在乎的是直播「斗內」和流量。

    洪敬富分析，經過這幾天，中共一定會審慎評估館長，或許不是每個人都能拿來統戰，館長一言一行「恐怕是負面教材」。中共原以為知名網紅可以對台產生示範效果，但現在連中國學者、小粉紅、台灣人都不買帳，並沒有產生預期效果。

    他強調，台灣的紅統媒體本來想好好吹捧館長，但幾天下來根本有氣無力，館長的上海行成為笑柄，無法替中國擦脂抹粉，也沒看到什麼正面宣傳效果，反而把台灣不同政治光譜的人都得罪了，最後只能草草收尾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播