館長直播草草收尾回台 學者：「叩拜之旅」宣傳效果差

網紅「館長」陳之漢前往上海直播，身穿明朝古裝享用晚餐，遭網友大酸是扮演公公。（翻攝直播）

2025/06/15 18:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢前往上海直播，15日將結束6天5夜行程返台。他今天於下塌飯店受訪表示，全程直播帶給觀眾真實樣貌，很可惜還是很多人誤以為「這是一場戲」。他更說，真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢；學者分析，館長的「叩拜之旅」宣傳效果差，把不同政治光譜的人都得罪了，中國小粉紅都不買帳。

陳之漢稱，自己真的沒有拿半毛錢，「我都花我自己的錢」，這一趟全為自費行程，所以回去還是要檢視一下，直播網路流量帶來的效益究竟怎樣。

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陳之漢說，外界對他這次到訪有很多不同意見，回台灣後要先面對一場硬戰，或許回台後，健身房事業會大受影響，生意被抵制到倒閉，這樣的話恐怕沒有錢再訪中國。

成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，館長一路吹捧中國，從中國很民主自由，網路不用翻牆只是要用VPN，到稱讚廁所有門、垃圾桶、送餐機器人，館長這些所見所聞，很多連上海人都不買帳的，也遭網友嘲諷、撻伐。

洪敬富指出，館長自詡「和平大使」，參訪上海很多地方，不斷誇讚中國現代化、高科技發展，其實是有反效果的。台灣民眾並不認同直播極盡羞辱台灣的方式，甚至把九二一地震的傷痛都拿出來，引發台灣人反感。

「在中國舔共賣流量！」洪敬富批評，館長的和平之旅，就是「叩拜之旅」，對中國集權統治叩拜，但實際未達到和平效果。台灣人更加了解館長這個人，按照中國說法是「精緻的利己主義」，在乎的是直播「斗內」和流量。

洪敬富分析，經過這幾天，中共一定會審慎評估館長，或許不是每個人都能拿來統戰，館長一言一行「恐怕是負面教材」。中共原以為知名網紅可以對台產生示範效果，但現在連中國學者、小粉紅、台灣人都不買帳，並沒有產生預期效果。

他強調，台灣的紅統媒體本來想好好吹捧館長，但幾天下來根本有氣無力，館長的上海行成為笑柄，無法替中國擦脂抹粉，也沒看到什麼正面宣傳效果，反而把台灣不同政治光譜的人都得罪了，最後只能草草收尾。

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