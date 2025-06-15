紀錄片《看不見的國家》 蔡其昌包場邀看台灣歷史轉折

立委蔡其昌包場邀民眾透過紀錄片《看不見的國家》，希望大家看見這個島嶼堅持民主價值、在世界舞台上勇敢前行的身影。（蔡其昌提供）

2025/06/15 18:24

〔記者歐素美／台中報導〕美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation），貼近觀察紀錄台灣首位女性總統蔡英文自競選、執政至卸任的8年歷程。影片聚焦台灣由威權體制邁向民主制度的轉型過程，並呈現性別平權與同婚合法化等重要改革。立委蔡其昌今天特別舉辦包場邀請300位公民一同觀影。

蔡其昌表示，這是一部沉重卻極具感動的紀錄片，透過電影，讓大家理解台灣的歷史，知道我們從哪裡來，又該走向何方，更看見過去8年來，蔡英文總統如何堅定守護台灣、引領國家前行。

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蔡其昌提到，許多人仍記得台灣棒球選手陳傑憲在國際比賽中比出的手勢，與電影名稱《看不見的國家》呼應，雖然在國際現實中，台灣難以被完整呈現，但我們仍努力讓世界看見台灣的存在與價值。

蔡其昌強調，民主自由得來不易，過去是前人拚命努力爭取，今日則是如同電影所說，要由每一位台灣人共同守護。不論身處哪個領域，每個人都可以為台灣的民主與未來盡一份心力，讓台灣堅定走向世界。

蔡其昌誠摯邀請更多民眾進戲院觀賞這部作品，一同回顧台灣近年的歷史轉折，看見這個島嶼堅持民主價值、在世界舞台上勇敢前行的身影。

立委蔡其昌包場邀民眾透過紀錄片《看不見的國家》，看見台灣歷史轉折。（蔡其昌提供）

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