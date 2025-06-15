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    網酸跪就有錢！他揭館長中國直播抖內135萬 5天驚人總收益曝！

    館長訪中言行受到各界批評。（資料照）

    館長訪中言行受到各界批評。（資料照）

    2025/06/15 18:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本月10日前往中國展開直播行的「館長」陳之漢，預計今晚結束行程返回台灣。網紅「四叉貓」劉宇稍早曝光館長這6天5夜訪中靠直播賺取的總收益，直呼最少有500萬元進帳，引發網友熱議。

    館長此次大陣仗訪中，各種顛覆其過往反共人設的言行引發爭議，兩岸網友都直呼看不下去，但其直播流量仍相當可觀，雖然有不少人質疑可能有人在背後幫忙「灌人數」，但大家還是相當好奇館長這幾天靠直播賺了多少錢。

    對此，四叉貓稍早在臉書PO文指出，「館長頻道在5天之內抖內超過135萬元，同時觀看40萬人以上，每次直播時間數小時，5天累積的觀看次數超過2000萬次……保守估計，這趟中國之旅，5天總收益最少有500萬元台幣」。

    網友紛紛嘲諷，「舔共果然是門好生意」、「噱翻了」、「果然罵民進黨親中舔共就會有錢賺，而且不會被開槍」、「自己荷包滿滿，健身房卻因為他的關係生意不好，股東賠一屁股，再繼續跟他做生意真的倒楣」、「裝瘋賣傻還真好賺」、「人民幣真好賺，跪著就好了」、「難怪很多想親中」。

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