「民主行動隊」直搗花蓮縣府 驚傅崐萁豪宅門口印：The Fu House

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、作家馮光遠及地方社團組成民主行動隊今天到花蓮縣政府門口展現罷免訴求。（記者王錦義攝）

2025/06/15 17:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕多個本土政黨與社團成立「民主行動隊」，到花蓮展開2天1夜宣講活動，1行人今前往花蓮縣政府前，向各地花蓮人喊話勇敢投票；時代力量黨主席王婉諭也貼出一張直擊國民黨立委傅崐萁豪宅照片說，最讓她震驚是大門上，居然就赫然寫著：「The Fu House」，彷彿在昭告著：這不是民選公僕的住所，而是一座封建王朝的宮殿。花蓮議會藍營黨團則痛批此舉是「作秀」，認為罷團應把精力投入救災、振興及關懷民生議題。

為什麼一定要罷免傅崐萁？王婉諭說，她和「民主行動隊」的夥伴們，一起去看了傅崐萁的豪宅──「九五至尊」。這座宅邸，就像一個錯置在鄉野間的行宮，高聳突兀，但最讓她震驚的，是她身旁那個大門上，居然就赫然寫著：「The Fu House」，彷彿在昭告著：這不是民選公僕的住所，而是一座封建王朝的宮殿，「像極了一個地區諸侯，在現代社會上演宮廷戲碼」。

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王婉諭解釋說，擁有豪宅、坐擁財富不是什麼原罪，老實說，相信台灣有許多富豪的家，比這棟還要更富麗堂皇。但是，作為一位民選公職，甚至還多次聲稱自己擔任縣長時「薪水全捐」的政治人物，是如何從這片平房中，蓋出這樣浮誇的宅邸？裡頭堆滿了高級禮盒，加上他和妻子甚至合計擁有超過 30 個銀行帳戶──請問，錢從哪裡來？傅崐萁不是在擔任公職，而是在對整個國家進行計畫性破壞；是把立法院當作籌碼、把台灣當作棋子的「買辦」政客。

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、作家馮光遠及地方社團組成民主行動隊，1行20多人昨天上午從立法院出發，安排花蓮2天1夜行程，昨天首站到花蓮和平廣場、傅崐萁吉安鄉住家與東大門夜市舉旗、宣講，今天則持氣球、自製標語牌、布條等到花蓮縣政府前，表達罷免訴求，最後前往新城亞洲水泥關心日前因炸山飛石噴飛砸壞附近活動中心屋頂及民宅的意外。

台灣基進主席王興煥說，傅崐萁家族對台灣、花蓮的統治是禍害，今天民主行動隊決定直搗黃龍，到縣府控訴傅崐萁跟夫人徐榛蔚一起禍害花蓮跟台灣，「傅氏王朝」在花蓮長期的統治，雖然大家不是那麼有信心，但一定要拚；而今天大家來到花蓮，二天一夜除了用實際的消費力挺花蓮在地店家、觀光，也希望喚起勇敢的花蓮人一起守護台灣。

王婉諭說，罷免不是誰的權利，傅崐萁影響的不只是花蓮，也影響台灣國會、安全及自由民主，全台各地都有花蓮人願意加入連署，不過罷免傅崐萁不容易，不僅花蓮非藍勢力要整合，各地非藍勢力也要聯合起來、罷團也應互相協力，號招全台花蓮人站出來，勇敢投出同意票，守護台灣人的權益跟民主自由。民主行動隊首站是花蓮，之後會到全台各地宣講，並從立院藍營黨團總召、幹部為首的地方，如台北、新北、新竹等地優先宣講，希望藉此串起各地的連結。

花蓮縣議會國民黨團發言人、議員吳建志則痛批「民主行動隊」作秀成分居多，對花蓮沒有任何實質幫助，他說，花蓮現在忙著救災、縣府所有一級主管也正想盡方法振興花蓮經濟、提升觀光產業，沒想到罷團還去聯合台北人決定花蓮人的未來。他認為花蓮罷團的做法不公道也不公平，黨團對此表達嚴厲的譴責與遺憾，希望罷團能把罷免的精神與心力，投入救災、振興及關心花蓮民生社會議題上。

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、作家馮光遠及地方社團組成民主行動隊到花蓮縣政府門口展現罷免訴求，時代力量黨主席王婉諭也貼出傅崐萁豪宅門口刻著「The Fu House」。（翻攝王婉諭Threads）

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