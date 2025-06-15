藍營巨頭淡水合體反罷免 鄭宇恩批侯公務混黨務為洪孟楷作秀

鄭宇恩質疑，侯友宜去反罷行程前是搭乘公務車嗎？駕駛是公費還是自費呢？如果是公費駕駛，這樣是對的嗎？應該好好的跟大眾說明清楚。 （翻攝自臉書「鄭宇恩」）

2025/06/15 17:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免即將進入第三階段，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康昨天（14日）在淡水合體，呼籲支持者出門投下「不同意罷免票」。但市議員鄭宇恩指出，侯友宜在市政行程公務混黨務，用行政資源替立委洪孟楷作秀。對此，新北市政府回應，淡水視察早已在4月底排定，並非只在特定時間出席，而車輛使用有按照規定。

鄭宇恩在臉書發文說，侯友宜的行程，市政公務混雜黨務行程，用行政資源幫洪孟楷宣傳政績，中途又參加反罷免活動，自己為了地方去公務行程，但想到一切勞師動眾只是為了給洪孟楷作秀，實在很無力。

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她指出，明明沒有重要的里程碑，也沒有祈福儀式，為什麼一定要在假日視察？原定10點20分到淡北道路的行程，突然提早到9點，而洪孟楷反罷免宣傳單在早上9點50分開始，難道侯友宜為了洪孟楷犧牲公務員的假日安排視察，然後又改變視察時間配合國民黨的造勢活動嗎？

鄭宇恩說，侯友宜在南瓜節開始前空檔穿插反罷免站台行程，前幾天才說公務車要按規定使用，她不禁想問，侯友宜搭乘的車是公務車嗎？駕駛是公費還是自費呢？如果是公費駕駛，這樣是對的嗎？應該好好的跟大眾說明清楚。

鄭宇恩強調，公民團體當下頂著烈日舉牌抗議，抗議一位聽不見民意只顧黨意的立委，請各位公民到時候一定要出門投下同意罷免，讓這些不思檢討、無視民意的立委，沒有再濫用行政資源的機會。

新北市府回應，14日的視察行程早在4月底就已排定時間，重大交通建設持續推進，當然要持續關心，因為侯友宜市長在乎的是工程進度如期如質，而非只在特定里程碑或儀式出席。至於車輛使用就照規定，不需要雙重標準。

市議員鄭宇恩質疑新北市長侯友宜，是否為了反對罷免洪孟楷刻意調整公務行程。（翻攝自臉書「鄭宇恩」）

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康昨天（14日）在淡水合體，呼籲支持者出門投下「不同意罷免票」。（記者陳奕劭攝）

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