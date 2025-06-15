馬英九稱「兩岸中國人」渴望和與合 陸委會：呼應一中原則及統戰操作

陸委會今日表示，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，我們深表遺憾。（資料照）

2025/06/15 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第17屆海峽論壇今日在廈門登場，前國民黨主席馬英九於大會前見中國全國政協主席王滬寧。馬英九聲稱，中國5千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」方向。陸委會痛批，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中，呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作。

王滬寧接見馬英九時表示，「馬英九先生」素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨，島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。

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王滬寧提到，在當前複雜嚴峻的形勢下，「馬英九先生」又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映「馬英九先生」和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當。

馬英九發表談話提及，任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷「兩岸中國人」同根同源的自然情感。他始終抱持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在民心向背。中國5千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向。

馬英九說，他衷心期盼，兩岸在「九二共識，反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切可能避免戰禍，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

對此，陸委會表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。

陸委會批評，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，我們深表遺憾。

陸委會指出，我們認為，任何赴中參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。

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