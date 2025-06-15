不演了！竹市府臉書直播反罷免高虹安 綠：違反行政中立將告發

不演了！新竹市政府臉書竟現場直播高虹安的反罷免活造勢動，綠營狠批：嚴重違反行政中立，要求相關局處長下台。（照片取自市議員曾資程臉書）（記者洪美秀攝）

2025/06/15 17:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕不演了！涉貪停職的新竹市長高虹安確定被罷免進入三階投票，民眾黨主席黃國昌今天傍晚與高虹安及同樣要被罷免的國民黨立委鄭正鈐在站前廣場舉辦反罷免活動，結果新竹市政府的官方粉專竟現場直播狀況。對此，市議會民進黨團痛批市府公然用市政府資源反罷免？嚴重違反行政中立底線，要求代理市長邱臣遠說清楚，且相關局處首長要下台負責，黨團也將此誇張情節向監察院告發。

「太誇張了，高虹安不演了，站前廣場反罷免活動，竟然動用新竹市政府粉專直播」，市議員曾資程說，民眾黨寄生文化再次展露無疑，嚴厲譴責市府這種行為，且一定會追究相關責任，至少要有負責的局處首長下台，同時要跟市民道歉，民進黨會將相關事證送監察院查處。也要求市府要出來面對，要有人對此負責下台。

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市議員劉康彥也批，高虹安、邱臣遠真的是亂來！不演了！行政不中立到這種程度，居然使用公務預算、市府的「官方臉書」，直播因貪污被判刑停職市長高虹安的罷免造勢活動！並轟此行為不是保安列車，而是市政失速列車。

市議員劉崇顯也批用市府的公務資源來直播特定政黨的政治活動，這真的前所未聞的行政不中立劣行！究竟是誰授權做這件事情的？要邱臣遠出來說清楚。

不演了！新竹市政府臉書竟現場直播高虹安的反罷免活造勢動，綠營狠批：嚴重違反行政中立，要求相關局處長下台。（照片取自市議員劉崇顯臉書）（記者洪美秀攝）

不演了！新竹市政府臉書竟現場直播高虹安的反罷免活造勢動，綠營狠批：嚴重違反行政中立，要求相關局處長下台。（照片取自市議員劉康彥臉書）（記者洪美秀攝）

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