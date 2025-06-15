公器私用！竹市政府臉書直播民眾黨反罷宣講 被抓包後急撤遭網灌爆！

新竹市政府被抓包用官方臉書直播民眾黨反罷免宣講活動。（圖翻攝自劉崇顯臉書）

2025/06/15 17:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）確定進入第三階段，除了罷團志工著手展開催票宣傳，反罷一方也開始有所動作。其中民眾黨今天（15日）就到新竹舉辦反罷免宣講活動，沒想到新竹市政府竟然被抓包用官方臉書直播白營反罷宣講，明顯違反行政中立，讓大批網友砲轟「可以再誇張一點沒關係！」

民眾黨今天下午4點到6點在新竹火車站前廣場舉辦「安定新竹 罷免投不」宣講活動，出席者包括民眾黨主席黃國昌、高虹安、竹市代理市長邱臣遠、白營竹市議員李國璋、宋晶瑩、林碩彥、白營國家治理學院主任翟本喬等人。沒有想到新竹市政府稍早爆出公器私用，使用官方臉書直播該場宣講活動，讓一票民進黨竹市議員截圖發文批評。

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曾資程：「可以用新竹市政府資源反罷免？太誇張了，高虹安不演了，站前廣場反罷免活動，竟然動用新竹市政府粉專直播，民眾黨寄生文化再次展露無疑，嚴厲譴責！這件事一定要追究責任，至少要有負責的局處首長下台，同時要跟市民道歉，我們會將相關事證送監察院查處。」

劉康彥：「高虹安、邱臣遠真的是亂來！不演了！行政不中立到這種程度，居然使用公務預算、市府的『官方臉書』，直播因貪污被判刑停職市長高虹安的罷免造勢活動！你不是保安列車，你是市政失速列車！」

劉崇顯：「新竹市政府現在是不演了嗎？用市府的公務資源來直播特定政黨的政治活動，這真的前所未聞的行政不中立劣行！究竟是誰授權做這件事情的？邱臣遠代理市長要不要說清楚？」

鄭美娟：「新竹市政府竟然直播高虹安反罷免活動！公器私用！目無法紀！荒唐無極限！」

鄉民們也直呼誇張，紛紛砲轟「完全行政不中立，可以再誇張一點沒關係」、「不是早說過超越藍綠了嗎？臉皮阿！」、「市長都會貪污了，行政不中立又如何」、「民眾黨和高虹安捨不得花錢辦活動耶，新竹市蹭好蹭滿，吸血吸到乾」、「行政中立已然成為笑話」、「台北李四川也是乖乖去掃街」、「柯痞寄生黨的日常」、「他們不中立也不是第一天了」。

竹市政府被抓包後馬上下架直播，但仍遭網友們灌爆，「怎麼撤掉直播了？你們還會心虛喔？」、「已經被停職的新竹市長居然可以用市政府的『官方』粉專直播宣傳自己的活動？太誇張了吧」、「直播？公器私用，新竹市政府有夠不要臉！」、「繼續直播啊，幹嘛又關直播？會怕喔」、「罷免高虹安。讓濫用市政資源的新竹市政府重整」、「公器私用要不要出來說清楚？」、「光明正大直播民眾黨反罷免活動，直接將公家資源拿來當做私人政黨用，這麼離譜的市府，本身市長就該被罷免」

新竹市政府臉書被灌爆。（圖翻攝自新竹市政府臉書）

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