馬英九參加海峽論壇見王滬寧 學者：國民黨第二個汪精衛

前總統馬英九今日親自出席海峽論壇，見中國全國政協主席王滬寧。（圖取自微博）

2025/06/15 16:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨縣市首長17年來首度未參加海峽論壇，前總統馬英九今日親自出席，中國全國政協主席王滬寧讚揚馬英九，3年來4次到中國「尋根參訪」，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」；學者陳世民痛批，馬英九是國民黨第二個汪精衛，也是中共在台灣最大的在地協力者。

中共統戰平台海峽論壇在廈門登場，王滬寧會前接見馬英九時，以「尊敬的馬英九先生」稱呼馬，並指「近年來海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈、親情和交流意願，是任何勢力都阻擋不了」。

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王滬寧聲稱，「馬英九先生」素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨，島內（指台灣）愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。

馬英九基金會提供的會前談話稿提到，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」。但馬實際致詞未提到上述內容，而是提到「兩岸在『九二共識』、『反對台獨』基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突。

對此，台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，1992年兩岸達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識」，這不是國民黨所謂的「一中各表」，而是配合國台辦說法的「各表一中」。

陳世民提及，這個差別是，各表在一中後面，才有表述一中是中華民國的空間。當各表在一中前面，就變成兩岸各自表述「一個中國原則」，而一中原則是指中華人民共和國。

陳世民說明，一般人可能難以了解「各表一中」意思，簡單來講是，台北表述大陸是中國的一部分，北京表述台灣是中國的一部分，這就是2019年習近平所定義的「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」。

陳世民進一步說，2018年前國民黨前主席吳敦義被問到，九二共識是「一中各表」還是「各表一中」時，吳當時強調當然是「一中各表」，不是「各表一中」。反觀馬英九今天談話稿內容，完全就是「各表一中」，這是配合國台辦來扭曲國民黨原本對九二共識的定義。

「馬英九是中國國民黨第二個汪精衛！」陳世民批評，馬英九去年接受德國之聲專訪時，聲稱要「相信習近平」，更說台灣打不贏中國，認為不要跟中國對抗。這種論點跟1930年代汪精衛的和平論非常類似，後來汪精衛就成為日本在南京的魁儡政權總統。

陳世民質疑，馬英九跟汪精衛當年在國民黨所做的事非常類似，兩人都當過國民黨黨主席，馬英九當過總統，汪精衛擔任過代理國家主席，當中華民國面對外來威脅時，這兩人都在倡議反正打不贏，所以要相信侵略者。

他強調，馬英九當過中華民國總統，一個領著中華民國國民納稅錢的卸任元首，每次去中國的所作所為，都是要消滅中華民國，已然成為中共在台灣的最大在地協力者，令人感到非常遺憾。

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