不只除雜草，更要除惡政！罷團號召「新竹雙罷」投同意票

不只除雜草，更要除惡政！Clean Hsinchu行動號召新竹市民三階罷免投下同意票，讓新竹重新回正常軌道。（記者洪美秀攝）

2025/06/15 16:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）確定進入第三階段，新竹市雙罷志工今天（15日）發起「Clean Hsinchu 讓新竹變乾淨」行動，實地走入北區士林公園進行除草作業，表達對市府失能的不滿，透過實際行動提醒市民：這座城市，必須改變，更號召市民三階罷免投票要兩票都投同意。

市議員陳建名說，高虹安上任以來，竹市容明顯退步，草木橫生、市政荒廢，原本應由市府維護的公共空間，長期無人管理。罷免志工與在地黨公職今天號召群眾，用雙手清除雜草、整頓環境，自己的城市自己清理，更象徵要一併清除政治上的沉痾，讓新竹重新啟動。

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對今天傍晚民眾黨主席黃國昌要現身新竹，聲援高虹安與鄭正鈐，陳建名也諷「黃國昌竟還有臉來到新竹反罷免，應睜開眼睛看看高虹安執政2年多來，把新竹變成什麼樣子。」

市議員劉崇顯則表示，市府在高虹安接任後各項市政工作皆荒廢，無論是民眾自發性的除草或投下罷免同意票，都是新竹人自力救濟的方式，籲市民把握這次翻轉新竹的契機，讓失能的市府能重回正軌。

新竹雙罷公民團體也呼籲市民站出來投下同意票，表達對現況的不滿，捍衛台灣的民主制度。「這不只是新竹的罷免，更是全台人民對政治誠信的集體表態。」

中央選舉委員會已於6月13日確認新竹雙罷免案進入第三階段，未要求補件。罷團表示，接下來將透過陸戰行動，向市民傳達罷免的理由，包括高虹安涉貪爭議、與建商關係密切、政治風氣敗壞等；而鄭正鈐則長期缺席在地事務，被批評為毫無耕耘、失職怠政。

罷免志工強調：「乾淨的政治，才會帶來乾淨的城市。這不只是一場罷免，更是一場新竹的重生運動。讓新竹再一次成為人民驕傲的所在。」

不只除雜草，更要除惡政！新竹市雙罷志工號召新竹市民三階罷免投下同意票。（記者洪美秀攝）

新竹市雙罷志工提到，新竹市區多處公園雜草叢生，市容崩壞。（記者洪美秀攝）

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