罷免馬文君進深水區！草屯組志工團 聯手「All罷馬」分進合擊

南投罷免立委馬文君進入第三階段「深水區」，草屯、中寮志工成立獨立運作的「草屯罷馬志工團」，將與「All罷馬」罷團分進合擊，推進罷免成功。（圖由「草屯罷馬志工團」提供）

2025/06/15 16:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君進入第三階段「深水區」，先前罷免連署主要以埔里地區的「All罷馬」罷團為主，為了因應接下來的罷馬行動，草屯、中寮志工今也成立獨立運作的「草屯罷馬志工團」，未來將與「All罷馬」分進合擊，盼透過在地組織，強化動員能力，全力推進罷免成功。

南投第一選區立委馬文君，選區包括草屯、中寮、埔里、國姓、魚池、仁愛，之前「All罷馬」罷團運作主要以埔里鎮為主，惟罷免進入第三階段，針對人口稠密的草屯鎮，罷免行動也需進行調整。

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草屯罷馬志工團表示，考量各鄉鎮區域條件、人口組成，以及社會網絡的落差，擔心一體作戰會無法貼近各地現況，因此草屯罷免志工先行啟動重整，並成立「草屯罷馬志工團」，聚焦草屯、中寮罷馬行動，盼以更靈活、有效的組織推進罷免。

目前已在草屯市區設置行動總部據點，未來也將定期舉辦志工說明會，並持續擴大招募志工，盼這場由人民自主發起的公民行動，能一舉拉下出賣台灣利益的不適任立委，一起走向罷免成功的目標。

南投罷免立委馬文君進入第三階段「深水區」，草屯、中寮志工成立獨立運作的「草屯罷馬志工團」，將以在地組織強化罷馬動員。（圖由「草屯罷馬志工團」提供）

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