違法未通知二階罷免補件？ 中市選委會：中選會6/20統一公布

台中市第八選區罷團「一罷擊臣」，在臉書貼文強調二階罷免仍未通過，補件仍差1500份。（擷取自罷團臉書）

2025/06/15 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕大罷免活動正如火如荼！台中市第四、五、六、八選區罷免藍委皆於5月5日送件，罷團質疑依選舉罷免法，主辦的台中市選委會應於送件審查40天內通知是否補件，但罷團表示，查對時間為6月15日凌晨零時截止，但至今未收到補件通知，擔心民眾誤以為無需補件，影響後續的連署收件；台中市選委會今天表示，已依照選罷法規定於40日內完成查對作業，召開委員會議，並於6月13日將查對結果函送中央選舉委員會，中選會統一於6月20日公布。

台中市第八選區罷免立法院副院長江啟臣罷團「一罷擊臣」表示，目前中八罷團尚未收到中選會或台中市選委會的補件公文，依照「公職人員罷免審查連署名冊查對須知」，查對時間應於40日內完成，中八罷團的二階連署書於5月5日送件份數22776，達成率108%，查對時間40天，應是6月15日凌晨零時截止，但至今卻未收到市選委會的公文。

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「一罷擊臣」指出，6月12日詢問中選會及台中市選委會；市選委會回覆已將查對結果函報中央選委會，待中選會公告結果；中選會則回覆中八罷免案將於6月20日公告，屆時才會知道要不要補件。

「一罷擊臣」表示，外傳中八於截止日未收到公文，即為通過二階實屬錯誤，由於中八罷免二階送件僅108%，按照全國其他已審查通過地區預判，送件需達120%-125%才會過關，強調罷團在尚未收到補件公文前，會持續衝連署書，用125%估算，應補件數目前還有1500份左右的缺口！若民眾認知二階已過關，恐收不到件而差臨門一腳。

台中市選委會對此回應指出，台中市第11屆立法委員第四、第五、第六、第八選舉區罷免團體領銜人，於5月5日遞交罷免案連署人名冊，第二、第三選舉區罷免團體領銜人於5月6日遞交連署人名冊，市選委會依規受理收件，並依照選罷法規定於40日內完成查對作業，召開委員會議，並於6月13日將查對結果函送中央選舉委員會。

針對外傳台中市選委會違法未通知補件消息，選委會表示，中選會將於6月20日召開委員會議審議，屆時由中選會宣布罷免案查對結果；因為是中央選委會的權責，地方選委會對於罷免案個案辦理情形，不予評論。

此外，為了維持中立，各選務機關原則上不會釋出相關訊息，台中市選委會已於6月11日召開委員會議開會審議結束後，已經依規依限將連署人名冊查對結果陳送中央選委會。

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