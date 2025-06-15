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    新竹學生5A成績亮眼 錢康明批高虹安收割籲投票同意罷免

    新竹學生5A成績亮眼被涉貪停職且要被罷免的高虹安收割，新竹市前文化局長錢康明痛批高虹安漠視學生老師的努力，只會搶功收割。（照片取自錢康明臉書）

    新竹學生5A成績亮眼被涉貪停職且要被罷免的高虹安收割，新竹市前文化局長錢康明痛批高虹安漠視學生老師的努力，只會搶功收割。（照片取自錢康明臉書）

    2025/06/15 15:54

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年國中會考成績在全國表現亮眼，有905名學生拿到5A，相較去年有916名學生拿5A，成績略為下降，市府教育處對此佳績歸功是涉貪停職市長高虹安推出的「新竹好學」政策展成果，對此，前文化局長錢康明也發文痛批高虹安連學生、老師、學校和家長的努力也要收割，難道考的不理想的孩子們更多，難道他們就是「新竹不好好學」的孩子，要被斐陶斐市長鄙視嗎？籲市民看清楚只會收割他人優異表現，但遇事就切割的假面市長高虹安，三階罷免投票一定要投同意。

    錢康明說，新竹市若沒有高虹安當市長，難道新竹市就什麼都做不成了嗎？批高虹安不感謝學生、老師、學校、家長的付出，竟先標榜是自己的「新竹好學」政策，才讓新竹市的孩子們表現優異。考的不理想的孩子們更多，難道他們就是「新竹不好好學」的孩子，要被斐陶斐市長鄙視嗎？

    錢康明稱，新竹市民正在被大數據專家從各層面洗腦中，新竹若沒有高虹安，孩子的成績就不優異了嗎？籲新竹市民不要被高虹安騙了，國民黨選舉時放棄國民黨籍的林耕仁，罷免投票國民黨支持無黨籍的高虹安，呼籲市民要看清楚，新竹市沒有貪污的高虹安，整個市政推動才會更有效率，「新竹要安定、罷免要同意」。

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