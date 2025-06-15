出席北美台商會理監事聯席會議 俞大㵢盼台商做台灣外交後盾

北美洲台灣商會聯合總會第37屆第3次理監事聯席會議開幕典禮6月13日至14日舉行，駐美代表俞大㵢受邀出席。（駐休士頓辦事處提供）

2025/06/15 15:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會第37屆第3次理監事聯席會議開幕典禮6月13日至14日舉行，駐美代表俞大㵢受邀出席，並代表外交部長林佳龍主持外交部晚宴。俞大㵢致詞表示，期許台商繼續做台灣外交的後盾，一起讓台灣在世界各地持續被看見。

俞大㵢於開幕典禮致詞表示，台美雙方除共享民主自由等價值外，雙邊更持續強化彼此間的經貿等各層面關係，美國目前占台灣對外投資40%，未來台灣將擴大赴美投資並加強對美採購，且在高科技與製造領域深化雙邊合作，例如台積電、環球晶等近期皆宣布在美投資。

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俞大㵢主持外交部晚宴時表示，感謝台商協助推動外交工作，成為政府的最佳幫手，並期許台商們能繼續做台灣外交的後盾，一起讓台灣在世界各地持續被看見。

駐休士頓辦事處指出，本屆北美洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議總團隊由僑居達拉斯的總會長陳世修領導，來自北美各地台商約達600人齊聚休士頓，聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）、古登（Lance Gooden）、吉爾（Brandon Gill）、達拉斯市長Eric Johnson等美國政要也出席會議開幕典禮。

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