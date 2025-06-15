花蓮災民怨危樓未拆！ 藍營要求罷團高抬貴手 罷團反擊換人來做

對於有災民抱怨0403地震危樓至今未拆甩鍋給中央，國民黨花蓮縣議會黨團今舉行記者會抨擊罷團。（記者王錦義攝）

2025/06/15 15:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403震後一年至今仍有數棟危樓未拆，有災民上媒體陳述這一年來的心情，國民黨花蓮縣議會黨團認為是罷團的政治操作，今邀請災民開記者會回批：「請罷團高抬貴手，不要在災民傷口上撒鹽」；縣府也發新聞稿回應：「政治操弄災情，無助災民重建」。罷團則認為：「不會做，就換人來做。」

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」指出，是2018年的傅崐萁政治操弄災情，讓2024年的民眾不敢捐錢賑災，「重建做不好，用什麼談發展？」，花蓮百業待興、百廢待舉，百姓、罷團生活受影響都是災民，請有執政能力的民意代表，不要整天出張嘴噴口水不做事，要多久才要重建完畢？不會做，換人來做。請傅友友高抬貴手，不要在災民傷口上撒病毒！

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罷團指出，只是災民單純公開陳述災後一年對於危樓未拆的沈重心情，竟遭國民黨、縣府如此聯手重砲回擊，還無端牽扯到罷免上，這就是傅崐萁該被罷免的理由之一，花蓮人不該再繼續忍受這種講個事實，都要被整個傅氏集團用政府力量來集體出征，製造災民寒蟬效應、擔心害怕的恐懼心情。花蓮人要的是一個能扛起責任，跟中央一起攜手合作幫災民重建的立委，而不是一直搞政治對抗、拍桌子罵人作秀的政客。

「馥邑京華」社區黃姓監委說，傅委員當下把馥邑京華全權給國土署管理，社區跟國土署有直接溝通的橋樑，跟其他社區的狀況完全不同，所以不太需要留在縣府群組，到現在縣府有承認社區是危險建築物嗎？他上節目講的都是事實與災民心聲。

0403大地震重創花蓮已屆滿14個月，「馥邑京華」社區6棟建物至今未拆，縣府發函住戶表示無能力拆除，要求中央內政部國土署負責。有住戶接受媒體訪問的時候，陳訴一年來看到縣府一直甩鍋中央的態度，其他多數危樓都是縣府主導迅速拆除，感受遭到不公平的對待。縣府新聞稿回應說，災後約2個月即已完成需強制拆除之18棟建物，救災效率國際眾目共睹。但因馥邑京華所處位置動線複雜、量體龐大，態樣特殊，需中央及地方分工協助，縣府持續向內政部國土署掌握計畫進展中。

國民黨團邀請的統帥大樓楊姓災民說，「馥邑京華」難度真的非常高，花蓮縣政府目前承包的廠商，可能沒有這樣的能力，所以希望中央國土署能找到最好的機具、人才，請中央協調找到這些工班，協助「馥邑京華」拆除工作。三月份傅委員找主委代表們北上跟中央開會，當下也馬上成立群組，縣府也開了多次協調會，今天只是來還原客觀事實，不是在攻擊其他社區，說縣府不管，他是覺得對縣府公務員不公平。

國民黨籍縣議員吳建志說，今年三月中旬，縣政府與所有紅單大樓住戶代表，一同前往立法院，與中央內政部、國土署等相關單位當面溝通，在立委傅崐萁親自主持協調下，中央更是快馬加鞭成立單一窗口，與花蓮縣政府、內政部、經濟部、財政部等所有主管人員，共同協助災民，即時回應所有困難與問題。因為傅委員日以繼夜的督促，弱層補強的重建進度正快速進行中。

吳建志抨擊民進黨說，無視災民重建家園的殷殷期盼，竟然利用罷免操弄鬥爭挑起對立，在花蓮災民傷口上撒鹽，嚴正譴責這種泯滅天良的言行。民進黨的基層議員民代及罷免團體，無視許多災民還在為生活艱苦奮戰，每逢大雨鐵公路就中斷更讓百工百業苦不堪言，竟然還在操弄政治製造對立，消費災民的苦難，於心何忍、良心何在？呼籲民進黨懸崖勒馬，立即停止無謂鬥爭，回歸施政正軌，傾聽災民聲音。

對於有災民抱怨0403地震危樓至今未拆甩鍋給中央，國民黨花蓮縣議會黨團今舉行記者會抨擊罷團。（記者王錦義攝）

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