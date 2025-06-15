批館長「欺善怕惡淪狗熊」黃帝穎：凸顯台灣民主完勝中共獨裁

館長陳之漢。（翻攝自YouTube）

2025/06/15 15:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日赴中國上海展開6天5夜自由行，期間多次公開發表被認為是「踩台捧中」的言論，在台灣及中國均引發熱議。對此，律師黃帝穎今（15日）痛批館長「欺善怕惡赴中淪狗熊」，並指出此行反而突顯台灣民主的可貴。

黃帝穎今在臉書發文 表示，館長近日前往上海參觀中國共產黨第一次全國代表大會會址，當場遭中共人員阻止拍攝。過去常在台灣直播中怒飆三字經的館長，一改怒罵官員「查水表」習性，不但馬上低頭放軟，要求攝影師關機進廣告，還向中共人員道歉：「大哥，不好意思」、「我們不會拍、不會拍」。黃帝穎直言，「館長赴中直播反凸顯台灣民主遠勝中共獨裁」。

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黃帝穎提到，館長在杭州街頭還遭手持五星旗民眾當街怒罵「台獨狗」，他卻一改在台灣立即回嗆「三字經」的習性，遇到五星旗就害怕到被當街罵狗都不敢回嘴，與他過往在台灣面對批評者動輒飆罵的作風形成強烈對比。

黃帝穎也批評，遠在中國的館長仗著民主台灣保障「言論自由」，一如往常囂張怒罵陸委會「他X的」等粗話，只因為陸委會副主委梁文傑平淡回應館長，建議他可久住中國、多了解當地社會。

最後，他痛斥館長「欺善怕惡赴中淪狗熊」，此次館長赴中直播反而證明台灣民主遠勝中共獨裁。

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