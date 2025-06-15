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    謝佩芬赴布魯塞爾交流 與歐洲議會發展委員會交流印太發展經驗

    國合會副秘書長謝佩芬與歐洲議會發展委員會副主席Hildegard Bentele交流。（圖擷取自國合會臉書）

    國合會副秘書長謝佩芬與歐洲議會發展委員會副主席Hildegard Bentele交流。（圖擷取自國合會臉書）

    2025/06/15 14:10

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會副秘書長謝佩芬受康拉德．艾德諾基金會（KAS）邀請，赴比利時布魯塞爾參與「從東亞與印太地區觀點探討全球門戶倡議」研究發表與交流活動，並與歐洲議會發展委員會副主席Hildegard Bentele交流，討論印太地區的發展經驗，以及基礎建設推動的實務挑戰。

    國合會指出，謝佩芬在「歐盟在印太地區之夥伴關係與推動全球門戶倡議」場次中擔任與談人，不僅在會中分享國合會在印太地區的合作發展經驗，也強調台灣作為理念相近夥伴，在區域供應鏈穩定及在地合作方面所具備的潛力與可扮演的角色。

    謝佩芬在研究發表與交流活動後，也赴歐洲議會，拜會歐洲議會發展委員會副主席兼「全球門戶倡議（Global Gateway）」報告人Hildegard Bentele。

    國合會指出，Bentele於會中分享歐盟目前推動全球門戶倡議的最新進展以及戰略定位，並且深入剖析歐洲在地緣政治與國際合作方面所面臨的挑戰與機遇；國合會訪團成員則圍繞印太地區的發展經驗、基礎建設推動的實務挑戰，以及強化與在地社區連結的策略進行討論。

    最後，謝佩芬也赴駐歐盟兼駐比利時代表處，與大使李淳就本次活動、歐盟政策發展現況及全球發展議題進行交流，國合會未來將持續深化與國際夥伴的合作，攜手為打造更具包容性、永續性與韌性的全球未來貢獻力量。

    國合會副秘書長謝佩芬受康拉德．艾德諾基金會邀請，赴比利時布魯塞爾參與「從東亞與印太地區觀點探討全球門戶倡議」研究發表與交流活動。（圖擷取自國合會臉書）

    國合會副秘書長謝佩芬受康拉德．艾德諾基金會邀請，赴比利時布魯塞爾參與「從東亞與印太地區觀點探討全球門戶倡議」研究發表與交流活動。（圖擷取自國合會臉書）

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