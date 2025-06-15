獨家》民進黨三階提前出擊 本週「密接支援」陸空戰齊發

大罷免即將進入第三階段投票熱戰，南罷天志工團啟動全台應援，昨與民進黨台中市議會黨團、6個選區罷免志工，呼籲選民站出來投「同意票」。（記者廖耀東攝）

2025/06/15 13:52

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免第三階段投票熱戰倒數計時，據掌握，民進黨秘書長林右昌祭出「密接支援」戰略，已提前下令罷區黨公職本週全面啟動陸戰，包含客廳會、掃街等，並陸續上架支援看板，民進黨首波文宣空戰也將於本週亮相；黨內人士強調，黨中央全力協助、不居功，與罷團並肩作戰，才能不分藍綠、集結全部愛國力量，罷掉不適任藍委。

據了解，林右昌日前直搗黃龍在花蓮提出「密接支援」戰略，清楚界定民進黨在第三階段的支援角色、讓策略輪廓日漸清晰，「密接支援」源自美軍軍事策略，強調針對目標進行緊密協調與資源整合，民進黨以此模式，結合中央與地方力量，透過高度整合與同步行動，支援各罷區的公民團體與基層志工，展現強烈決心。

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中選會預計6月20日正式公告投票日，據掌握，民進黨中央已提前部署，林右昌上週下令陸戰全面啟動，所有罷區黨公職本週六、日起展開全面掃街、街頭宣講與客廳會等行動，部分黨務主管更已陸續進駐花蓮，持續劍指立法院國民黨團總召傅崐萁。另因罷團租借看板不易，民進黨中央也協調統一彙整看板點位，由黨公職支援架設，下週起陸續上架。

不僅如此，民進黨組織系統已排定客廳會，各地活動場次將「非常有感」，站路口、客廳會等，每位公職將投入10場以上，展現高度參與及行動力；黨中央也正規劃中大型造勢活動，將視節奏滾動調整，持續為罷免行動升溫。另外，首波文宣小物已整備完成，本週就會亮相。

黨內人士表示，近期不少以大罷免行動刻意攻擊民進黨的新聞，黨中央一律冷處理、不隨之起舞，因為團結所有力量才是目前最重要的事，第二階段連署情勢原先非常令人擔憂，民眾一度怕被「查水表」不敢簽，當時民進黨下令公職保護罷團公民權利，上至中央、下至地方，所有黨公職總動員協助，罷團公民奮力而起，才能獲得連署成果。

黨內人士也抱屈說，民進黨主席賴清德、黨秘書長林右昌從一階罷免開始，默默投注大量心力，卻「只能做、不能說」，就擔心罷免被操作為政黨之間的政治鬥爭或藍綠對決將功敗垂成，試想，民進黨一邊被藍營指控主導大罷免、一邊又被批評支援不夠積極，這兩件事怎麼可能同時發生？

該人士強調，如果黨中央站穩「協助者」的策略是錯誤的，如何取得31:0的成績？黨中央堅持將榮耀歸於罷團、不居功，正是為了集結社會各界、全部愛國的力量，無論是藍或綠、台灣派或中華民國派，都能共同參與、廣泛支持，目標只有一個，讓不適任的國民黨立委退場。

民進黨秘書長林右昌（中右）日前到花蓮聖天宮（俗稱帝君廟）參拜，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁，象徵「擒賊先擒王」。（資料照）

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