馬英九參加海峽論壇淪統戰樣板 綠委促國民黨應黨紀處分

前國民黨主席馬英九在海峽論壇表示，只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識、反對台獨」的共同基礎上，深化合作、共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏局面。（圖擷取自微博）

2025/06/15 13:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台「海峽論壇」今日在廈門舉行，國民黨縣市首長17年來首度缺席，前總統馬英九以「前國民黨主席」身分參加，宣稱堅持九二共識、反對台獨，並指任何政治力量，無法阻斷「兩岸中國人」同根同源。立委痛批，國民黨應黨紀處分馬英九，若國民黨毫無作為，須負起最大責任。

馬英九在海峽論壇致詞時說，「當前兩岸關係的發展，雖然還有不少艱難挑戰，但我始終相信，兩岸人民之間的情感與交流，是無法中斷的」。任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷「兩岸中國人」同根同源的自然情感。

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馬英九聲稱，他深信，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解、避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識、反對台獨」的共同基礎上，深化合作、共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏局面。

對此，民進黨立委賴瑞隆今天受訪表示，中國政協主席王滬寧提到的「一個中國」，其實是指中華人民共和國，從來就沒有中華民國。馬英九做過中華民國前總統，卻自甘墮落去海峽論壇被打臉、矮化，完全是「自降格調」，也傷害中華民國台灣的主權。

「馬英九是中共統戰棋子！」賴瑞隆批評，國民黨縣市首長沒有要去，馬英九卻迎合中共參加統戰活動，馬已經成為台灣的罪人和中共統戰棋子，而且去那邊未符合對等尊嚴，王滬寧是稱呼「馬英九先生」，成為中共統戰樣板。

賴瑞隆強調，馬英九已經成為中共統戰的樣板，國民黨應該黨紀處分馬英九。如果國民黨黨主席朱立倫不處理，恰恰證明國民黨就是在跟中共唱和，在出賣台灣及傷害中華民國主權。

賴瑞隆說，前總統去那邊被中共對台統戰「二把手」王滬寧稱為「馬先生」，若朱立倫毫無作為，就是縱容馬英九自降格調、矮化台灣，替一個中國背書，國民黨要負起最大責任。

他質疑，如果國民黨不敢祭出黨紀處分或開除黨籍，國民黨和馬英九就是在唱雙簧，用一個當黑臉、一個當白臉的兩面手法，持續在親共，而國民黨還是國會最大黨，這是台灣最大的危機。

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