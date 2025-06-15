強碰林德福、張智倫看板組織戰 雙和罷團揭曉罷免策略

罷免張智倫領銜人Mini（左二）指出，將從實體陸戰、線上串聯、與其他罷團合作等方式，爭取更多中間選民。今天罷團活動，民進黨新北市議員許昭興（左一）、張維倩（右二）、張嘉玲（右一）今天都到場聲援。（記者陳奕劭攝）

2025/06/15 13:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免即將進入投票熱戰，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）今天（15日）宣布罷免第三階段全面啟動。罷團表示，未來將深入巷弄路口宣傳，爭取更多中間選民支持。

雙和罷團陸戰隊隊長Kevin表示，他們在四號公園、仁愛公園、永和國父紀念館、頂溪捷運站的路權被不明人士借走，7月起將更換據點，立委林德福與張智倫在各處廣掛看板，情況看似不妙。但是當林德福與張智倫推國會擴權法時，他們已經在籌備罷免，當對手發現情況不妙、勤走地方時，二階連署已經快要結束，因此張智倫與林德福的腳步，永遠比他們慢。

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Kevin指出，罷團在第三階段是「四處流動的水」，每一個十字路口、交通要道都是重要宣傳場合，對手的看板在大樓上，他們的看板由志工拿在手上，希望告訴大家「翻轉雙和從罷免同意開始」，未來將深入巷弄、路口宣傳，他們是理性的團體，遇到不支持者會禮貌性回應。

媒體詢問，新北市議員、張智倫母親陳錦錠同時在四號公園舉辦活動，如何因應對手，市議員張維倩回應，不只這一場，對手陸續會舉辦更多活動，大罷免會面臨國民黨組織戰，希望透過空戰與一些陸戰工作彌補不足。

媒體詢問，若未來進入補選階段如何產出人選，對此罷免張智倫領銜人Mini表示，目前著重呼籲選民投同意罷免，其餘部分還在內部討論中。市議員張嘉玲、許昭興回應，她們僅希望第三階段成功，呼籲新北市政府嚴守行政中立。

關於未來規劃，Mini指出，為了爭取更多中間選民同意罷免，他們會從實體陸戰、線上串聯、與其他罷團合作等方式，讓民眾知道罷免不是仇恨動員，而是為了愛，唯有愛才能讓民主走更久，詳情可關注雙和罷團臉書

即將進入第三階段，雙和罷團未來將深入巷弄路口宣傳，爭取更多中間選民支持。（記者陳奕劭攝）

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