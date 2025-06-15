馬英九稱金門高粱用福建水釀造 學者：四度去中國當統戰樣板

第17屆「海峽論壇」今日於中國福建廈門舉行，前總統馬英九以前國民黨主席身分參加。馬致詞表示，金門高粱是用福建的水釀造的。（圖取自微博）

2025/06/15 13:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第17屆「海峽論壇」今日於中國福建廈門舉行，中國全國政協主席王滬寧發表重要談話，他重申一中原則及九二共識、反對台獨。前國民黨主席馬英九致詞則說，任何政治力量，無法阻斷「兩岸中國人」同根同源的自然情感，金門高粱是用福建的水釀造的；學者洪敬富痛批，陳腔濫調、愚蠢發言，四度去中國當統戰樣板。

國民黨縣市首長17年來首度缺席海峽論壇，中共力邀馬英九以「前國民黨主席」身分參加。王滬寧致詞指出，今年是抗戰勝利80週年，兩岸必須銘記歷史。台獨分裂勢力及其活動，只會破壞家園和平安寧，挑動對抗對立，只會給台灣同胞帶來災禍。

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王滬寧談及，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋「祖國統一」的歷史大事，兩岸同胞都是一家人、都是中國人，應該越走越親，交心交融、共同發展。

王滬寧聲稱，海峽論壇是「兩岸百姓」的論壇，是兩岸民間交流的盛會，面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆海峽論壇，再次迎來眾多「島內親人」，充分表明兩岸同胞希望常來常往，走近走親的共同信念沒有變，「兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變」，兩岸同胞共享民族復興，偉大榮光的堅定信心沒有變。

馬英九致詞說，「當前兩岸關係的發展，雖然還有不少艱難挑戰，但我始終相信，兩岸人民之間的情感與交流，是無法中斷的」。任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷「兩岸中國人」同根同源的自然情感。

馬英九更詢問台下觀眾，喝過金門高粱的請舉手？稱「現在金門的用水，許多都是福建那邊運過來的，在全球享有盛名的金門高粱，也是用福建的水釀造的」。他更說，金門距離廈門不到10公里，天氣晴朗時抬頭可以看見彼此，不僅歷史上有很多互動，也促成了許多民間交流與合作，小三通開通之後，金廈交通更是便捷，帶動了旅遊、商貿與人員往來，許多金門鄉親到廈門探親，也有很多大陸民眾到金門旅遊，金門廈門就是兩岸和平的具體展現。

馬英九稱，他深信，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解、避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識、反對台獨」的共同基礎上，深化合作、共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏局面。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，藍營縣市長沒有人要去參加海峽論壇，中共本來是要唱獨角戲的，馬英九降格以「前國民黨主席」身分出席，正中了中共台辦下懷，成為統戰的樣板。

洪敬富指出，今天王滬寧、馬英九兩人發言都是陳腔濫調，例如一中原則、九二共識等，由馬英九做為代表發言，把中國跟台灣的交流侷限在中共設定的框架內，這是愚蠢的。並未顧及國家主權及對等尊嚴，馬只是充當中共統戰的馬前卒。

洪敬富批評，馬英九擔任過中華民國總統，卻被中共「招降」拿來對台統戰，出席海峽論壇並沒有給台灣帶來和平、安全，也沒有讓中國停止軍機艦擾台，這不是對等尊嚴的交流，而是第4次去中國當統戰的樣板。

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