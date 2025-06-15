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    首頁　>　政治

    廢監院藍營有分歧 黃國昌：不排斥與朱立倫交換看法

    民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，圖為民眾黨主席黃國昌。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，圖為民眾黨主席黃國昌。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/15 12:48

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，已連署的國民黨立委許宇甄撤簽，引起聯想。民眾黨團總召黃國昌今日受訪時說，個別委員有簽或沒有簽，沒有必要刻意放大，並強調有越來越多的國民黨立委支持修憲的提案，他也不會排斥與國民黨主席朱立倫就此交換看法。

    黃國昌認為，個別委員有簽或沒有簽，沒有必要刻意放大，因為廢監院是目前台灣人民絕大多數都支持的政策議題，走到2025年的今天好不容易出現了一個難得且重要的憲改時刻，如何回應絕大多數人台灣人民的心聲，是立法院責無旁貸的責任。

    民眾黨團下個禮拜會提案成立修憲委員會，黃國昌預告，接續他們將按照制度繼續往前走，對於所有不分黨派的立法委員而言，當台灣人民已出現廢除監察院這麼高的呼聲時，不應該在立法院再阻擋修憲的案子，最後修憲是否會過，仍要交由全國人民大家來進行修憲的公民投票，把決定的權利還給人民。

    黃也說，有越來越多的國民黨立委支持修憲的提案，民眾黨也會在立法院盡量爭取不同黨派委員的支持，希望在此關鍵時刻民主進步黨不要忘了自己過去跟人民做過的許諾，發現監察院又肥又香，不願意認真努力推動廢除監察院。

    媒體追問，是否會跟國民黨主席朱立倫交換意見，黃國昌回應，上次跟朱主席的公開會面中，他們討論了美國高關稅、司法改革等議題，那一次的會面，就是一個滿好的示範，因此未來包含廢除監察院等重要議題，他絕對不會排斥與朱立倫交換看法。

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