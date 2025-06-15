藉「館長」諷高虹安1天逾10萬人看 曾資程：三階罷免一定要同意

新竹市議員曾資程與東區水源里里長曾翰揚合作，搭上網紅館長「以館窺天」的時事梗，拍短片諷停職中的新竹市長高虹安執政無能，不到1天破10萬人觀看。（記者洪美秀翻攝）

2025/06/15 12:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕網紅「館長」陳之漢到中國上海旅遊直播被諷是「以『館』窺天」，新竹市議員曾資程也搭時事梗，拍短片諷涉貪停職要被罷免的市長高虹安執政無能、多項市政做不好，不到1天已超過10萬人觀賞；曾資程說，拍短影片幾乎零成本，後製約花2小時，高虹安的市政失能議題引起這麼多網友共鳴，「如果不是高虹安團隊做得爛，又怎麼會引起那麼大的迴響」。

曾資程說，館長到中國旅遊拍影片被台灣很多人嘲諷是「以『館』窺天」，他也利用此時事梗拍影音，嘲諷高虹安團隊施政無方，導致城市衰敗、光榮感盡消，也因素材寫實符合真實狀況，影片昨天上架3小時就有3.7萬人觀看，不到1天就超過10萬人觀看，突顯高虹安團隊真的做得很爛，且說中市民的憤怒，才會有這麼多人分享及觀看。

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他也號召市民，新竹市雙罷免要罷免高虹安與鄭正鈐，籲市民三階投票兩票都投同意，下架無能亂政的高虹安與鄭正鈐，讓新竹市重新運作。

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