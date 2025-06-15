為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    警察執勤感染疾病風險高 新北議員籲建立24小時後送機制

    新北市議員黃淑君表示，警察執勤感染疾病的風險高，呼籲建立「24小時警察執勤感染後送機制」，保障警察的健康與安全。（黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君表示，警察執勤感染疾病的風險高，呼籲建立「24小時警察執勤感染後送機制」，保障警察的健康與安全。（黃淑君提供）

    2025/06/15 12:11

    〔記者賴筱桐／新北報導〕警察執行勤務時，偶爾會遇到疾病患者，執勤過程容易產生感染風險，卻缺乏24小時後送機制，導致錯過黃金防治時效，使警察面臨極大的心理壓力，無法獲得適當休息及正確的衛教照護。新北市議員黃淑君建議，警方應建立「24小時警察執勤感染後送機制」，並給予「有薪心理假」或「有薪回診公假」支持復原。新北市警局表示，將了解細節後回應。

    黃淑君說明，警察執勤時面臨不同的高風險族群，尤其偵搜毒販時，對象常患有多重感染疾病，傳染風險高，雖然有適當防護機制，但不幸被攻擊或接觸時，通常只能自行掛門診諮詢醫生，並無主動24小時後送機制。

    黃淑君認為，警察是保衛人民安全的第一道防線，其生命安全相當重要，執勤後的生理及心理照顧皆不可少，尤其傳染性疾病有黃金防治時效，不容輕忽，她要求新北市警局與衛生局建立「24小時警察執勤感染後送機制」，並通知相關業務單位，而非讓警察自行求助醫療院所。

    黃淑君說明，警察執勤的第一線恐面臨事後心理創傷，警方應在合理判斷下，給予「有薪心理假」或「有薪回診公假」支持復原，讓同仁有心理喘息空間，儘速調整狀態後重返工作崗位，市長侯友宜為警察出身，更應該體諒警察的辛勞，調整現行政策的執行方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播