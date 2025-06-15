警察執勤感染疾病風險高 新北議員籲建立24小時後送機制

新北市議員黃淑君表示，警察執勤感染疾病的風險高，呼籲建立「24小時警察執勤感染後送機制」，保障警察的健康與安全。（黃淑君提供）

2025/06/15 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕警察執行勤務時，偶爾會遇到疾病患者，執勤過程容易產生感染風險，卻缺乏24小時後送機制，導致錯過黃金防治時效，使警察面臨極大的心理壓力，無法獲得適當休息及正確的衛教照護。新北市議員黃淑君建議，警方應建立「24小時警察執勤感染後送機制」，並給予「有薪心理假」或「有薪回診公假」支持復原。新北市警局表示，將了解細節後回應。

黃淑君說明，警察執勤時面臨不同的高風險族群，尤其偵搜毒販時，對象常患有多重感染疾病，傳染風險高，雖然有適當防護機制，但不幸被攻擊或接觸時，通常只能自行掛門診諮詢醫生，並無主動24小時後送機制。

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黃淑君認為，警察是保衛人民安全的第一道防線，其生命安全相當重要，執勤後的生理及心理照顧皆不可少，尤其傳染性疾病有黃金防治時效，不容輕忽，她要求新北市警局與衛生局建立「24小時警察執勤感染後送機制」，並通知相關業務單位，而非讓警察自行求助醫療院所。

黃淑君說明，警察執勤的第一線恐面臨事後心理創傷，警方應在合理判斷下，給予「有薪心理假」或「有薪回診公假」支持復原，讓同仁有心理喘息空間，儘速調整狀態後重返工作崗位，市長侯友宜為警察出身，更應該體諒警察的辛勞，調整現行政策的執行方向。

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