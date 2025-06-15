表態支持江啟臣選台中市長？ 胡志強贈新書簽名「江市長」

胡志強新書贈江啟程，簽名「江市長」＇被視為表態支持江啟臣代表國民黨選台中市長。（擷取自江啟臣臉書）

2025/06/15 12:43

〔記者歐素美／台中報導〕前台中市長胡志強昨舉行新書發表會，贈送立法院副院長江啟臣新書，內頁寫給「江市長」。江啟臣說，他和胡市長都曾任行政院新聞局長，他曾被新聞界下標為「青年胡志強」，外界視胡志強已表態支持江啟臣代表國民黨參選下屆台中市長。

江啟臣在臉書祝胡志強新書「我是胡志強，今天來報到」大賣，並表示，謝謝胡市長為台中、為台灣樹立政治人物的典範。

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江啟臣指出，參加大學長胡志強市長的新書發表會感觸特別深！我們都是台中長大、政大外交系出身，都曾在美國南卡羅萊納大學留學，回台後任教、擔任行政院新聞局長，他甚至被新聞下標為「青年胡志強」，也都因為「台中」選擇投入政界—因為「台中是我們的家」。

江啟臣說，他和胡市長真正熟識是因李安導演拍「少年PI奇幻漂流」，當時他擔任新聞局長，和胡市長全力爭取把電影留在台中拍攝，李安也拿到第二座奧斯卡最佳導演，過程讓他看見胡市長做事的決心，還有願意相挺後輩、提攜後輩的一面。

江啟臣表示，胡市長為國家、為台中的付出，是台灣政界的標竿，他身為小學弟只能在後面跟隨學長腳步，持續為國家、為人民，為台中、為所有市民朋友打拚，打造更美好、更幸福的台中。

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