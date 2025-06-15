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    大罷免第三階段開打！新北雙和罷團遊行拚最終戰

    雙和罷團）今天（15日）發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團）今天（15日）發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/15 12:04

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免即將進入第三階段的投票熱戰，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）今天（15日）發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。立委林德福、張智倫回應，尊重，相信能以實績獲得基層肯定，呼籲選民出門投「不同意罷免」。

    雙和罷團今天在四號公園集結，約80位志工手舉「翻轉雙和」、「同意罷免，記得投票」、「罷免投同意，監督更有利」、「罷免不成功，台灣將送終」等標語，遊行前高唱名曲「向前衝」，強調罷免一定會成功，獲得行人比讚友善回應。

    雙和罷團陸戰隊隊長Kevin表示，中永和不是林德福、張智倫的家產，更不是賣台立委的溫床，目前已有6萬5000位公民寫下對這些立委的控訴，罷免是中永和人的共同選擇，現在要進入最後決戰，罷團將以雙和優先、跨出同溫層、擴大觸及率的理念，未來將在街上爭取雙和人民的認同。

    罷免張智倫領銜人Mini指出，罷免是人民手上最平靜、堅定的正義，這一戰不只是為了中和、永和，更是為了她們所愛的社區、長輩、孩子、親朋好友，站在街頭是希望讓土地聽見人民的聲音，她們不會害怕，因為這一份選擇會讓台灣更好。

    市議員張維倩說，她身為媽媽，擔心孩子未來無法發揮理想、說出自由的話，這一戰就是台灣的生存戰，無論是出借看板、陸戰夥伴、網路聲援，呼籲大家一定要站出來。

    市議員許昭興，張嘉玲表示，罷免是為了台灣，為了大家子孫與未來，大家必須向前衝，大罷免要大成功。

    林德福回應，尊重，他會持續勤跑基層，呼籲選民出門投「不同意罷免」；張智倫說，「尊重」，他相信能用實績爭取選民的肯定，呼籲鄉親第三階段投下「不同意罷免」，守護中和的安定與發展。

    民眾手舉「罷免不成功，台灣將送中」等標語，向民眾宣傳投同意票。（記者陳奕劭攝）

    民眾手舉「罷免不成功，台灣將送中」等標語，向民眾宣傳投同意票。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團今天發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團今天發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團遊行前高唱名曲「向前衝」，強調罷免一定會成功，獲得行人比讚友善回應。 （記者陳奕劭攝）

    雙和罷團遊行前高唱名曲「向前衝」，強調罷免一定會成功，獲得行人比讚友善回應。 （記者陳奕劭攝）

    雙和罷團志工在四號公園遊行，向民眾宣傳投同意罷免，獲得友善回應。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團志工在四號公園遊行，向民眾宣傳投同意罷免，獲得友善回應。（記者陳奕劭攝）

    立委林德福張貼「去投不同意，監督更有力」標語，呼籲選民出門投反對罷免票。（記者陳奕劭攝）

    立委林德福張貼「去投不同意，監督更有力」標語，呼籲選民出門投反對罷免票。（記者陳奕劭攝）

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