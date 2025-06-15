成功嶺替代役爆毒蟲入營 內政部：嚴正執法、絕不寬貸

內政部今日聲明，本部於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。（內政部提供）

2025/06/15 11:53

〔記者林哲遠／台北報導〕一名李姓役男在成功嶺替代役訓練中心服役期間，在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食。內政部今日聲明，本部於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

內政部指出，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

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針對本案，內政部說明，李姓役男屬265梯次基礎訓練，入營時安全檢查無異常，第2天尿液檢驗亦呈陰性，惟首度收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，該員並坦承休假期間與友人聚會時施用毒品，經依規定實施行政處分，另刑事部分亦依法偵辦中。

內政部續指，李員於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另該員於轉診就醫期間，疑將醫師開立之管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。

內政部重申，為維護訓練品質與役男身心健康，將持續強化毒品篩檢頻率及教育宣導，對任何違紀或涉毒行為，皆秉持即時依法究責、絕不寬貸原則，以維護替代役制度之紀律。

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