為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    成功嶺替代役爆毒蟲入營 內政部：嚴正執法、絕不寬貸

    內政部今日聲明，本部於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。（內政部提供）

    內政部今日聲明，本部於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。（內政部提供）

    2025/06/15 11:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕一名李姓役男在成功嶺替代役訓練中心服役期間，在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食。內政部今日聲明，本部於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

    內政部指出，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

    針對本案，內政部說明，李姓役男屬265梯次基礎訓練，入營時安全檢查無異常，第2天尿液檢驗亦呈陰性，惟首度收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，該員並坦承休假期間與友人聚會時施用毒品，經依規定實施行政處分，另刑事部分亦依法偵辦中。

    內政部續指，李員於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另該員於轉診就醫期間，疑將醫師開立之管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。

    內政部重申，為維護訓練品質與役男身心健康，將持續強化毒品篩檢頻率及教育宣導，對任何違紀或涉毒行為，皆秉持即時依法究責、絕不寬貸原則，以維護替代役制度之紀律。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播