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    高人氣受邀掃街 李四川妙答「做工的哪有什麼人氣」

    台北市副市長李四川陪同立委王鴻薇到中山區謙和市場掃街。（記者方賓照攝）

    台北市副市長李四川陪同立委王鴻薇到中山區謙和市場掃街。（記者方賓照攝）

    2025/06/15 11:37

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今（15）日展開在北市的首場公開掃街「反罷免」，陪同國民黨立委王鴻薇到中山區謙和市場掃街宣講，被問到他的高人氣，是否將與台北市長蔣萬安分進合擊反罷免？李四川稱「我沒有什麼人氣啦，我做工的哪有什麼人氣」，只是他公務人員40年，沒有分藍綠，「我鋪的道路絕對不是只有國民黨走，民進黨也會走，民進黨走了也會給我很多的回應」。

    蔣萬安14日陪同立委賴士葆掃街，今天上午則出席市政行程安排的公私立學校畢業生市長獎頒獎典禮，並預計於於6月19日至6月25日率領市府代表團赴法國巴黎，出席「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」。

    李四川今被問到是否與蔣萬安分進合擊反罷免，因為自身人氣高，是否有很多邀約站台？李四川說「我沒有什麼人氣啦，我做工的哪有什麼人氣」，只是他做公務人員40年，沒有分藍綠，只要是市民需要的，「我鋪的道路絕對不是只有國民黨走，民進黨也會走，民進黨走了也會給我很多的回應。」他認為，這不是所謂的人氣。所有國民黨立委的邀請，只要他有空，一定會參與，希望罷免不能成功。

    李四川也提到蔣萬安將出國，他認為多到國外如巴黎等比較先進的城市看看，可以取經，北市可以做的也可以仿效、學習，這是最大的目的。

    王鴻薇表示，李四川對市政嫻熟，很多市民也知道李四川大力擘劃跟推動台北市的建設，也很有親和力；蔣萬安現在很忙，已安排28日在陪同掃濱江市場，李四川也很關心大罷免，所以請他一起來幫忙掃街。還有立委出身的副市長林奕華，後續也會一起掃街。

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