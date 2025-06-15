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    竹市雙罷免出透卡 邀市民 「兩票都同意、新竹重開機」

    新竹市雙罷免三階總部成立，市議員劉康彥與辦公室主任林士凱也推出流行的透卡小物，拿著透卡可到反罷免看板展開「兩票都同意、新竹重開機」的民主除錯行動。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市雙罷免三階總部成立，市議員劉康彥與辦公室主任林士凱也推出流行的透卡小物，拿著透卡可到反罷免看板展開「兩票都同意、新竹重開機」的民主除錯行動。（記者洪美秀翻攝）

    2025/06/15 11:49

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）三階總部昨天成立，三階投票宣傳活動也跟著起跑，市議員劉康彥與辦公室主任林士凱與志工做了1張時下最流行的透卡，邀市民帶著透卡到高虹安及鄭正鈐的反罷免看板偵測錯誤，只有「兩票都同意、新竹重開機」才是正確圖案，號召市民三階投同意，罷掉無能高虹安與鄭正鈐。

    林士凱說，這張透卡是透明的卡片，算是三階罷免投票的宣傳小物卡，市民索取後，可拿來對著反罷免的看板拍照。除可反制高虹安、鄭正鈐在新竹市到處設立的看板，更邀市民響應三階罷免投票行動，只有罷免兩票投同意，新竹才能重新開機。

    林士凱說，拿到透卡後，可以對著看板掃一下，透卡會自動偵測錯誤，只有兩票都同意，才能成功執行罷免的指令，讓新竹市重開機。而透卡索取地點在阿桂的家－手作麵包專賣店（東南街32-1號），限量500張，領卡規則是可對老闆講出通關密語「大罷免大成功」，拿到透卡市民可回報掃描成果，也歡迎店家來當透卡據點，讓更多人加入這場民主除錯行動。

    新竹市雙罷免三階總部成立，市議員劉康彥與辦公室主任林士凱也推出流行的透卡小物，拿著透卡可到高虹安與鄭正鈐的反罷免看板展開「兩票都同意、新竹重開機」的民主除錯行動。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市雙罷免三階總部成立，市議員劉康彥與辦公室主任林士凱也推出流行的透卡小物，拿著透卡可到高虹安與鄭正鈐的反罷免看板展開「兩票都同意、新竹重開機」的民主除錯行動。（記者洪美秀翻攝）

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