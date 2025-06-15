陪王鴻薇掃街遇零星嗆聲 李四川直球回應

台北市副市長李四川15日陪同立委王鴻薇，前往「謙和市場」做反惡罷掃街宣講。（記者方賓照攝）

2025/06/15 11:24

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨傾力反罷免，繼台北市長蔣萬安為黨籍立委賴士葆掃街，副市長李四川今天（15日）也陪同立委王鴻薇到中山區謙和市場掃街宣講，李四川在受訪時表示，他從工程的角度出發，工程品質做不好才打掉重做，哪有做得好還要全部打掉重做，「只因來做的不是你的人」，這理論怎麼聽都不對；他要回應稍早偶遇零星喊「大罷免大成功」、「罷免王鴻薇」的民眾，「我們一定會反罷免成功」。

李四川說，6月12日是他在高雄被罷免回來第5年，這幾天感受很深；最近高雄淹水，很多高雄人還特別私訊告訴他「當時沒有去投罷免票」。他認為，王鴻薇是一個優秀，認真的民意代表，「雖然我不懂政治」，但從做工程的人從工程的角度來看，若工程品質做不好才打掉重做，哪有做得很好，但還是全部打掉重做，「因為來做的人不是你的人」，這個理論怎麼聽好像都不對。若如此，那採購法、促參法都必須要廢掉。

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李四川說，民主制度一定是做不好才會被罷免；或者做不好，也許你還可以忍耐4年後，再來投票不投給你，這才是台灣人的輸得起，「哪有這樣全部不是我的人全部要罷免」，讓他看不懂。

李四川說，他40年公務生涯，沒有看過民意代表沒有刪預算，民意代表在議會都會刪預算，這是他的職責，但是公務人員就必須要去溝通，哪些可以節省節流，「不能說打不贏，就打這些小孩，所有地方補助都不給，這是沒有道理的」。

李四川表示，他尊重選舉罷免，但不贊成沒有任何的理由、也不是做不好，因為不是你的人，全部都要罷免，這不是民主制度。他呼籲贊成反罷免的人一定要出來投票讓罷免不成功，他也要回應稍早偶遇零星喊「大罷免大成功」、「罷免王鴻薇」的民眾，「我們一定會反罷免成功」。

台北市副市長李四川15日陪同立委王鴻薇，前往「謙和市場」做反惡罷掃街宣講，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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