出席長老教會160週年禮拜 賴清德：面臨中國威脅 團結是關鍵

賴清德出席長老教會宣教160週年感恩禮拜，提醒面臨中國併吞威脅、團結是關鍵。（記者王榮祥攝）

2025/06/15 11:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統賴清德今出席台灣基督長老教會來台宣教160週年紀念感恩禮拜時指出，當前台灣面臨許多挑戰，尤其是中國併吞的威脅，宗教中的團結精神越來越重要，他並引述傳道書第四章第12節強調，唯有團結一致，才是致勝關鍵。

台灣基督長老教會來台宣教160週年感恩禮拜今上午在高雄鳳山體育場舉行，共有來自全國近8千教友參與、場面隆重，總統賴清德偕同高雄市長陳其邁、議長康裕成，高雄多位立委與議員出席會場。

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賴清德表示，10年前長老教會紀念來台宣教150週年，當時他擔任台南市長，全力和教會與合作，共同推動「台南教會日」活動。今天非常榮幸能以總統身分，參加長老教會宣教160週年紀念的感恩禮拜。

他提到今年主題是「激勵信仰生命，邁向家園豐盛」，秉持「愛基督、顧台灣」的信仰精神，眾教會齊聚一堂，見證上主對台灣的恩典。

他說，從1865年馬雅各醫師來台宣教後，長老教會已深耕台灣160年，深入許多偏鄉，用正面力量支撐起台灣社會，也推動醫療、教育與文化種種革新，成為台灣社會轉型的重要力量。

更在威權時期，用三大宣言和具體行動，一起促進台灣社會的民主、公義，也實踐對這片土地的愛，令人欽佩，他代表全國人民向全體長老基督教會所有會員表達內心最深的感謝。

而長老教會長年推動的「整全宣教六大面向」，包括宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化，是教會發展的核心，也將福音廣傳台灣，並深遠地影響著世界。

賴清德進一步說到，當前台灣面臨國內外許多挑戰，尤其是來自中國併吞的威脅，宗教中強調團結的精神，以及重視合作、包容的呼籲，越來越重要。

他引述傳道書第四章第12節，「有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他；三股合成的繩子不容易折斷。」解讀這是提醒大家同工勝於自力，團結合作的重要性，面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝的關鍵。

賴清德強調，非常感謝長老教會160年來凝聚眾人力量，一起走過挑戰、創造豐碩的成果，也感謝在座各位長老、兄弟姐妹長期的奉獻，希望大家能繼續支持政府的各項政策，一同為台灣的未來努力，共同反併吞、顧台灣、護主權、挺民生，讓子子孫孫都可以在這塊土地生活。

總統賴清德今出席長老教會來台宣教160週年感恩禮拜。（記者王榮祥攝）

台灣基督長老教會來台宣教160週年紀念感恩禮拜，今上午在高雄鳳山體育場舉行，來自全台近8千教友齊聚。（記者王榮祥攝）

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