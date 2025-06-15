為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    喊話賴清德 蔣萬安：先還補助款、停止大罷免

    蔣萬安提醒，若賴清德總統真心想要團結台灣，應先歸還地方政府補助款，全面停止大罷免。 （記者劉詠韻攝）

    蔣萬安提醒，若賴清德總統真心想要團結台灣，應先歸還地方政府補助款，全面停止大罷免。 （記者劉詠韻攝）

    2025/06/15 11:16

    〔記者劉詠韻／台北報導〕總統賴清德打算擬邀在野黨對話溝通、共商國是，卻傳出大力推動罷免的聯電榮譽董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋碰面談大罷免，國民黨立委徐巧芯為此怒轟是「人前手牽手，人後下毒手」。台北市長蔣萬安今（15）日受訪回應，他認為朝野開啟對話是正面發展，樂觀其成，但也提醒，若賴清德真心想要團結台灣，應先歸還地方政府補助款、全面停止大罷免。

    蔣萬安今天上午到市立大安高工頒發台北市立大學、特教學校、公私立高職與國小組市長獎，會前受訪回應，朝野共商國屬正向發展，他也正面看待，但提醒「行動勝於空談，人民大於朝野」。

    蔣萬安強調，若賴總統真心希望團結台灣社會，應立即採取具體行動。他指出，首先，行政院應盡速將已核定的地方補助款撥付給地方政府，保障弱勢兒童與長者的基本照顧權益，並停止推動被地方視為「修惡」的補助款分配新制。

    另外，蔣萬安並呼籲，應對當前正進行中的全面性罷免行動「懸崖勒馬」。他批評，世界上沒有任何民主國家會採取無差別、全面性的罷免行動，這種「為罷而罷」的政治操作，只會傷害台灣的民主制度與社會穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播