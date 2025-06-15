喊話賴清德 蔣萬安：先還補助款、停止大罷免

蔣萬安提醒，若賴清德總統真心想要團結台灣，應先歸還地方政府補助款，全面停止大罷免。 （記者劉詠韻攝）

2025/06/15 11:16

〔記者劉詠韻／台北報導〕總統賴清德打算擬邀在野黨對話溝通、共商國是，卻傳出大力推動罷免的聯電榮譽董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋碰面談大罷免，國民黨立委徐巧芯為此怒轟是「人前手牽手，人後下毒手」。台北市長蔣萬安今（15）日受訪回應，他認為朝野開啟對話是正面發展，樂觀其成，但也提醒，若賴清德真心想要團結台灣，應先歸還地方政府補助款、全面停止大罷免。

蔣萬安今天上午到市立大安高工頒發台北市立大學、特教學校、公私立高職與國小組市長獎，會前受訪回應，朝野共商國屬正向發展，他也正面看待，但提醒「行動勝於空談，人民大於朝野」。

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蔣萬安強調，若賴總統真心希望團結台灣社會，應立即採取具體行動。他指出，首先，行政院應盡速將已核定的地方補助款撥付給地方政府，保障弱勢兒童與長者的基本照顧權益，並停止推動被地方視為「修惡」的補助款分配新制。

另外，蔣萬安並呼籲，應對當前正進行中的全面性罷免行動「懸崖勒馬」。他批評，世界上沒有任何民主國家會採取無差別、全面性的罷免行動，這種「為罷而罷」的政治操作，只會傷害台灣的民主制度與社會穩定。

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